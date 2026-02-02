americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los 29 puntos de Maxey llevan a los 76ers a su cuarta victoria consecutiva al vencer a Clippers

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Tyrese Maxey anotó 29 puntos, incluidos siete triples, Dominick Barlow añadió 26 unidades y 16 rebotes, y los 76ers de Filadelfia vencieron 128-113 a los Clippers de Los Ángeles el lunes por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

Tyrese Maxey (0), de los 76ers de Filadelfia, se alista para encestar frente a Ivica Zubac (40), de los Clippers de Los Ángeles, durante la primera mita del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de febrero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong)
Tyrese Maxey (0), de los 76ers de Filadelfia, se alista para encestar frente a Ivica Zubac (40), de los Clippers de Los Ángeles, durante la primera mita del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de febrero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

El juego contó con dos grandes nombres que no fueron seleccionados como reservas del Juego de Estrellas: Joel Embiid, de los Sixers; y Kawhi Leonard, de los Clippers.

Embiid sumó 24 tantos mientras continúa recuperando su fuerza total tras una lesión en el tobillo derecho. Los Sixers mejoraron a 11-10 sin Paul George, quien está cumpliendo una suspensión de 25 partidos por violar el programa antidrogas de la NBA.

Leonard lideró a los Clippers con 29 puntos y Jordan Miller aportó 21 desde la banca.

Los Ángeles no contó con James Harden, quien se perdió su segundo partido consecutivo por razones personales. El entrenador Tyronn Lue dijo antes del juego que Harden estaba en casa en Phoenix.

Leonard tuvo dos clavadas y un triple en el cuarto, pero los Clippers no pudieron mantener una racha sostenida y terminó el juego en la banca.

Maxey, Barlow y Embiid se combinaron para anotar 22 unidades en el tercero cuando los Sixers fueron superados 34-28, pero aún lideraban 100-87.

Los Sixers estuvieron al frente todo el juego, llegando a estar arriba por 23 antes de conformarse con una ventaja de 72-53 al medio tiempo.

Los Clippers tienen un récord de 8-3 en sus últimos 11 juegos mientras intentan mantenerse dentro del rango para al menos llegar al torneo de play-in.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter