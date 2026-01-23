Los 22 puntos de Mamukelashvili dan a Raptors triunfo ante Blazers, que ven rota buena racha

Compartir en:









Brandon Ingram, de los Raptors de Toronto, busca enviar un pase frente a Shaedon Sharpe, de los Trail Blazers de Portland, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Howard Lao) AP

Los Raptors tomaron una ventaja de incluso 13 unidades y dominaron la mayor parte del encuentro a pesar de ser superados desde la línea de tres puntos (39-27) y perder la batalla de pérdidas de balón (16-13).

Portland jugó sin su estrella Deni Avdija, quien se perdió el partido debido a una distensión lumbar.

Jrue Holiday y Shaedon Sharpe anotaron cada uno 21 puntos en la derrota, que rompió la racha de cuatro triunfos consecutivos de Portland.

Toronto, que ha ganado tres duelos seguidos, ganaba por 76-74 al entrar en el último cuarto.

Holiday empató el partido a 76 en la primera posesión de Portland del cuarto periodo. Donovan Clingan brevemente le dio a Portland una ventaja de 78-76 antes de que los Raptors encestaran triples consecutivos para poner el marcador 82-78. Una clavada de Scottie Barnes extendió la ventaja a 84-78 con 9:58 restantes.

Holiday anotó nueve de los primeros 11 puntos de Portland en el último cuarto, pero los Raptors los mantuvieron a raya con un ataque equilibrado.

FUENTE: AP