americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los 22 puntos de Mamukelashvili dan a Raptors triunfo ante Blazers, que ven rota buena racha

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Sandro Mamukelashvili anotó 22 puntos y Brandon Ingram agregó 20 para ayudar a que los Raptors de Toronto derrotaran el viernes 110-98 a los Trail Blazers de Portland.

Brandon Ingram, de los Raptors de Toronto, busca enviar un pase frente a Shaedon Sharpe, de los Trail Blazers de Portland, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Howard Lao)
Brandon Ingram, de los Raptors de Toronto, busca enviar un pase frente a Shaedon Sharpe, de los Trail Blazers de Portland, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Howard Lao) AP

Los Raptors tomaron una ventaja de incluso 13 unidades y dominaron la mayor parte del encuentro a pesar de ser superados desde la línea de tres puntos (39-27) y perder la batalla de pérdidas de balón (16-13).

Portland jugó sin su estrella Deni Avdija, quien se perdió el partido debido a una distensión lumbar.

Jrue Holiday y Shaedon Sharpe anotaron cada uno 21 puntos en la derrota, que rompió la racha de cuatro triunfos consecutivos de Portland.

Toronto, que ha ganado tres duelos seguidos, ganaba por 76-74 al entrar en el último cuarto.

Holiday empató el partido a 76 en la primera posesión de Portland del cuarto periodo. Donovan Clingan brevemente le dio a Portland una ventaja de 78-76 antes de que los Raptors encestaran triples consecutivos para poner el marcador 82-78. Una clavada de Scottie Barnes extendió la ventaja a 84-78 con 9:58 restantes.

Holiday anotó nueve de los primeros 11 puntos de Portland en el último cuarto, pero los Raptors los mantuvieron a raya con un ataque equilibrado.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter