Los 11 días que abrieron de par en par la lucha por el título de la Liga Premier

Para cuando Arsenal salte al campo en el derbi del norte de Londres del domingo contra Tottenham, la brecha sobre el Manchester City , su perseguidor inmediato, podría ser de apenas dos puntos.

A lo largo de un duro periodo de 11 días, lo que empezaba a parecer un paseo hacia el primer título de la liga inglesa en 22 años ahora era mucho menos seguro. El City es el que ha tomado impulso, un equipocon antecedentes muy recientes de recortar distancias a Arsenal en el tramo final.

Tras haber liderado durante tanto tiempo esta temporada, Arsenal vuelve a temblar bajo el fragor de la lucha por el título.

Si el City termina ganando un séptimo título en nueve años, su dramática victoria 2-1 contra Liverpool probablemente quedará como el momento definitorio de la temporada.

Al jugar en Anfield un día después de que Arsenal ampliara su ventaja a nueve puntos, el equipo de Pep Guardiola no podía rezagarse. Dado que el City había ganado en apenas una de sus 23 visitas anteriores a Anfield, eso parecía poco probable.

Y cuando Liverpool se puso 1-0 arriba, a los 74 minutos, las aspiraciones del City parecían fulminadas.

Lo que siguió fue un caótico desenlace que incluyó un decisivo penal de Erling Haaland en el tiempo añadido.

La diferencia con Arsenal se redujo a seis puntos, pero el resultado se sintió mucho más significativo que eso.

Todo es cuestión de percepción

El calendario de la liga hizo que el City volviera a jugar antes del siguiente partido de Arsenal y tuviera la oportunidad de recortar aún más la desventaja a tres puntos.

Una cómoda victoria en casa por 3-0 ante Fulham hizo exactamente eso y, aunque Arsenal no había tocado el balón desde su triunfo contra Sunderland, de repente la sensación era que los Gunners estaban comprometidos.

En realidad, la ventaja de nueve puntos siempre fue solo provisional, ya que el City tenía un partido pendiente, pero la percepción era que la pelea por el título dio un gran vuelco. Esa percepción se volvió mucho más tangible cuando Arsenal, que jugó el último partido de la jornada esa semana, empató 1-1 en Brentford después de haberse puesto en ventaja.

Problemas de calendario

Si la semana pasada pareció jugar en contra de Arsenal el hecho de jugar después de todos los demás, el miércoles tuvo la oportunidad de recuperar el impulso en un partido reprogramado contra el colista Wolverhampton. Arriba 2-0 cumplidos 56 minutos en la visita al Molineux, Arsenal se encaminaba a una victoria para calmar los nervios. Pero los Wolves no se amilaron y el debutante adolescente Tom Edozie marcó en el cuarto minuto del tiempo añadido para rescatar un empate.

“Es momento de hablar en el campo porque cualquier cosa que digamos ahora mismo nace de la rabia, la frustración, la decepción, y no va a salir nada que beneficie y ayude al equipo de cara a lo que viene”, indicó Mikel Arteta, el técnico de Arsenal.

Los Gunners están cinco puntos por delante del City, pero han jugado un partido más.

El City puede acercarse a dos puntos con una victoria contra Newcastle el sábado.

Dos equipos, cuatro trofeos

Tanto Arsenal como el City pujan por pleno de trofeos esta temporada: Liga Premier, Liga de Campeones, Copa FA y Copa de la Liga inglesa.

Se enfrentarán en la final de la Copa de la Liga el próximo mes, lo que podría tener un impacto psicológico en la lucha por el título.

El City ya tiene ventaja en ese sentido, dado que en 2023 y 2024 recortó distancias dos veces para superar a Arsenal y llevarse el título.

Esta temporada hay ecos de esas campañas: Arsenal lideró la clasificación durante la mayor parte de esos cursos y está titubeando.

Jugarán entre sí en el Etihad Stadium del City en abril y, de manera peculiar, el título ahora está en manos de ambos equipos.

Si el City gana todos sus partidos restantes, será coronado campeón. Arsenal necesita evitar la derrota en el campo del City y ganar sus partidos restantes para conquistar el título.

“(Es) momento de centrarnos en nosotros, mejorar nuestro nivel y eso está bajo nuestro control”, dijo Bukayo Saka, el atacante de Arsenal.

Duelos clave

El derbi del norte de Londres tendrá implicaciones en la parte alta y baja de la clasificación. Arsenal pelea por el título, mientras que Tottenham —con el nuevo técnico Igor Tudor— corre el riesgo de verse arrastrado a una batalla por el descenso.

El Manchester United se las verá contra Everton el lunes con la intención de continuar su trayectoria ascendente bajo el técnico Michael Carrick.

Fuera del campo

El United enfrentará a Everton en su primer partido desde que el copropietario Jim Ratcliffe desató un revuelo al decir que Gran Bretaña había sido “colonizada” por inmigrantes. El United y sus aficionados estuvieron entre quienes reprocharon a Ratcliffe sus comentarios “ofensivos”. Los hinchas podrían hacer notar aún más lo que sienten durante el partido del lunes.

