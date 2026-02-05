Lookman anota en su debut y el Atlético de Madrid vence a Real Betis en la Copa del Rey

David Hancko, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann y Thiago Almada también marcaron para el Atlético, que avanzó a la penúltima instancia por tercera temporada consecutiva.

El Atlético intentará alcanzar su primera final de Copa desde que ganó la competición por última vez en la temporada 2012-13.

El sorteo para las semifinales —que también incluye a Barcelona, Athletic Bilbao y Real Sociedad— será el viernes.

Hancko abrió el marcador para los visitantes a los 12 minutos y Giuliano Simeone aumentó la ventaja al 30 antes de que Lookman consiguiera su primer gol para el Atlético en un contragolpe al 37. Griezmann anotó el cuarto al 62 y Almada cerró el marcador al 83.

Lookman fue fichado desde el Atalanta cerca del final del mercado de transferencias de invierno. El delantero nigeriano de 28 años había solicitado salir del Atalanta citando promesas incumplidas y mal trato.

El Atlético y el Betis se enfrentarán nuevamente el domingo en la liga española, pero ahora el Atlético será anfitrión. Lo colchoneros son terceros en la liga, con el Betis en quinto lugar pero diez puntos detrás del Atlético.

Iñaki Williams anotó en el sexto minuto del tiempo de descuento el miércoles para que el Athletic Bilbao superara 2-1 al Valencia para alcanzar su sexta semifinal de Copa en siete temporadas, mientras que su rival del País Vasco, la Real Sociedad, llegó a los últimos cuatro por tercera temporada consecutiva al ganar 3-2 en Alavés.

El martes, el Barcelona venció 2-1 al Albacete de segunda división. El Albacete había eliminado al Real Madrid en los octavos de final.

