Adele está saliendo con el rapero Skepta

Ya hubo rumores el otoño pasado, pero no había nada claro. Y hace aproximadamente un mes volvieron a surgir las voces que apuntaban a una posible relación entre la cantante Adele y el rapero Skepta. La prensa británica apuntaba entonces que la intérprete de Hello, de 32 años, y la estrella del grime, de 38, habían tenido varias citas y habían creado "un vínculo cercano" y una 'relación especial", según confirmó una fuente a The Sun. Pues bien, ha sido ahora cuando parece que esta información se ha confirmado de manera definitiva.