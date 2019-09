Londres quiere salvar pacto Brexit mientras UE pide claridad

Si el documento hubiese logrado el respaldo de los legisladores, May tenía previsto pedir al bloque una corta “ampliación técnica” para poder aprobar la legislación nacional necesaria para la salida de Londres del bloque.

Pero tras la sorpresiva declaración de Bercow de que el parlamento solo podrá votar de nuevo si el texto es “fundamentalmente diferente”, May se enfrenta a la perspectiva de solicitar una demora mucho más larga.

May advirtió a los críticos con su propuesta que no dar luz verde al pacto podría una suponer un largo, y posiblemente indefinido, retraso en el Brexit. También podría suponer que Londres abandone el bloque sin un acuerdo, aunque el Parlamento decidió descartar esa opción en una votación.

De acuerdo con la ley, Gran Bretaña dejará la Unión Europea el próximo 29 de marzo, con o sin acuerdo, a menos que logre una prórroga de Bruselas. Una salida sin acuerdo podría acarrear problemas a las grandes empresas y a la población tanto en el país como en los otros 27 socios comunitarios.

La ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, dijo que tiene que haber una decisión para no llegar al plazo sin que haya un acuerdo. Los legisladores británicos, agregó, “han dicho no a (una salida) ‘sin acuerdo’ y después han dicho no a un pacto realista. Tienen que cambiar de opinión sobre una de las dos ideas”.

Los líderes de la UE están muy frustrados por el estancamiento en Gran Bretaña y sostienen que solo concederán la extensión si los políticos del país rompen el impasse y deciden qué tipo de Brexit quieren.

"Espero propuestas claras y precisas del gobierno británico”, señaló el ministro de Asuntos Europeos de Alemania, Michael Roth.

"Estamos realmente agotados por estas negociaciones", manifestó Roth en una reunión con sus homólogos comunitarios en Bruselas antes de la reunión del Eurogrupo.

___

Lorne Cook informó desde Bruselas. La periodista de AP Danica Kirka en Londres contribuyó a este despacho.