Logan Paul subasta su carta Pokémon Pikachu Illustrator en un récord de $16,5 millones

NUEVA YORK (AP) — Logan Paul estableció un nuevo récord mundial: el precio de subasta de una tarjeta coleccionable.

Logan Paul posa para una fotografía en un hotel de Times Square, el 26 de marzo de 2025, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)
Logan Paul posa para una fotografía en un hotel de Times Square, el 26 de marzo de 2025, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

La tarjeta Pokémon Pikachu Illustrator del luchador y estrella de las redes sociales, un “Santo Grial” para los coleccionistas, se vendió el lunes por 16,5 millones de dólares en Goldin Auctions luego de 41 días de pujas.

Paul había comprado la tarjeta en 2021 por 5,275 millones de dólares, un récord Guinness en ese momento para una tarjeta Pokémon. Le había añadido un collar de diamantes y un estuche personalizado, y llevó la tarjeta durante su participación en WrestleMania 38 en 2022.

La adjudicadora de Guinness World Records, Sarah Casson, estuvo presente el lunes para el cierre de la subasta, el cual se transmitió en vivo por YouTube, y confirmó que el precio fue un récord no sólo para una tarjeta Pokémon, sino para cualquier tarjeta coleccionable vendida en subasta.

“Dios mío, esto es una locura”, señaló Paul al tiempo que colocaba latarjeta alrededor del cuello del postor ganador, A.J. Scaramucci, un capitalista de riesgo e hijo del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci.

La tarjeta fue diseñada por Atsuko Nishida para un concurso de 1998. Se cree que existen sólo unas pocas decenas, y se considera que la de Paul es la única con una calificación de calidad de 10.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

