Locutor que no creía en la vacuna muere de COVID-19 en EEUU

Valentine se había mostrado escéptico respecto a las vacunas contra el coronavirus. Pero después de haber dado positivo en COVID-19, y antes de su hospitalización, dijo a sus radioescuchas que se preguntaran, “Si me contagio de esta cosa del COVID, ¿Tengo posibilidades de morir de eso?” En caso de que la respuesta fuera “sí”, les aconsejaba vacunarse. Agregó que eligió no vacunarse porque pensó que probablemente no moriría.