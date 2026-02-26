americateve

Localizan sin vida a estadounidense desaparecido en el noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El estadounidense Patrick Joseph Weber fue hallado sin vida en un muelle de la localidad de Guaymas, al noroeste de México, anunciaron el jueves autoridades locales.

El cuerpo de Weber, quien fue visto con vida por última vez el 22 de febrero, fue localizado en el embarcadero de San Carlos, municipio Guaymas, debajo de un velero contiguo al de su propiedad, indicó en un comunicado la Fiscalía del estado norteño de Sonora donde se encuentra esa localidad. La desaparición del estadounidense, de 71 años, fue reportada la víspera ante las autoridades locales.

Según las investigaciones preliminares, no se hallaron indicios de violencia o saqueo en su departamento ni en la embarcación y el vehículo de su propiedad que estaba en un estacionamiento del lugar. Al momento del hallazgo, el cuerpo traía sus prendas de vestir, su teléfono celular y cartera.

La fiscalía estatal informó que el cuerpo de Weber fue llevado a los servicios periciales para hacerle la autopsia y determinar con precisión la causa de la muerte.

The Associated Press solicitó a la embajada de Estados Unidos en México una reacción del caso, pero no hubo comentarios de momento.

FUENTE: AP

