americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Localizan a dos personas más fallecidas y miles de casas son afectadas por lluvias intensas en Perú

LIMA (AP) — Los cadáveres de un padre y su hijo fueron hallados el lunes por las autoridades de Perú en un paso estrecho de un poblado ubicado en la falda de una colina en la región Arequipa y ya suman cuatro los muertos durante el actual periodo de intensas lluvias en distintos puntos del país que también han causado daños en casas, caminos y campos agrícolas.

Un hombre camina entre los escombros tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/José Sotomayor)
Un hombre camina entre los escombros tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/José Sotomayor) AP

Padre e hijo fueron arrastrados por un alud que avanzó por una zona de Arequipa donde en las últimas décadas se han construido casas, pero invadiendo el cauce natural por el cual se han desplazado por siglos los torrentes de agua cuando hay exceso de lluvia, según los expertos. Las aguas parten de una zona a más de 4.300 metros de altitud y recorren 20 kilómetros hacia abajo hasta desembocar en el río Chili.

El gobernador de Arequipa Rohel Sánchez le dijo al diario peruano El Comercio que los pobladores y las autoridades municipales de las zonas por donde se han producido los daños tienen responsabilidad tanto por habitar como por autorizar la construcción de viviendas en una zona que constituye el drenaje de las lluvias.

Imágenes y videos mostraban cómo los torrentes de agua llevaban todo lo que encontraban a su paso, incluido vehículos y motocicletas que chocaban entre sí. Algunas personas subieron al segundo piso de sus viviendas para evitar las inundaciones causadas en las primeras plantas de sus casas.

La defensa civil indicó en su último reporte del viernes que a nivel nacional 68 personas han fallecido desde diciembre por causas relacionadas a las lluvias, entre las que se incluyen descargas eléctricas o deslizamientos de lodo.

De acuerdo con datos oficiales, las lluvias han afectado a más de 10.000 personas y 5.500 casas solamente en las regiones Arequipa y Piura, que son las más perjudicadas.

Con cierta frecuencia, en los tres primeros meses del año, los medios locales reportan historias de sobrevivientes a precipitaciones violentas causadas por el fenómeno climático de El Niño Costero.

Según las autoridades, existe un calentamiento de las aguas del Pacífico y se prevé que El Niño Costero se consolide de forma leve en marzo. El calentamiento de las aguas oceánicas provoca elevadas tasas de evaporación y lluvias extremas, así como el aumento del caudal de los ríos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que no tumba el régimen

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

Abatido El Mencho: cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

Abatido "El Mencho": cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter