Un asesor del vicepresidente Mike Pence afirmó el miércoles que “nunca ocurrió” una conversación con el embajador estadounidense ante la Unión Europea Gordon Sondland sobre la posibilidad de vincular la asistencia militar a Ucrania a que ese país investigue a políticos demócratas.

Marc Short, asistente de Pence, dijo que el vicepresidente jamás habló con Sondland “sobre investigar a los Biden, Burisma, o ponerle condiciones a la asistencia financiera a Ucrania en base a potenciales investigaciones”.

Añade que Sondland “en ningún momento” estuvo solo con Pence en un viaje a Polonia el 1 de septiembre. Dice Short: “Esa supuesta conversación mencionada por el embajador Sondland nunca ocurrió”.

Sondland habló el miércoles en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lidera la pesquisa de juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump. Relató que ese día en Polonia le dijo a Pence “que yo tenía inquietudes de que la demora en la entrega de la asistencia se había vinculado al tema de las investigaciones”.

11:10 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea Gordon Sondland declaró el miércoles que jamás escuchó al presidente Donald Trump decir que la asistencia militar a Ucrania dependía de que ese país anuncie que lanzaría una investigación sobre los demócratas.

Sondland habló el miércoles en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lidera la pesquisa de juicio político que se le sigue al presidente Trump. Afirmó que sin embargo era claro que las investigaciones eran condición necesaria para que sea aprobada una reunión con el líder de Ucrania en la Casa Blanca.

Aclaró que Trump nunca le dijo que una reunión con el presidente ucraniano jamás se concretaría a menos que se anuncien las investigaciones. Eso, relató, se lo dijo el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.

Sondland comentó que fue su apreciación personal de que la asistencia militar estaba siendo retenida a condición de que Ucrania realice las investigaciones, pero es una conclusión a la que otros llegaron.

11 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea Gordon Sondland discrepó el miércoles con la manera en que otro testigo recordó la llamada que le hizo en julio al presidente Donald Trump desde un restaurante en Kiev.

David Holmes ha declarado que Sondland y Trump hablaban sobre la posibilidad de que Ucrania investigue a políticos demócratas estadounidenses, y que Sondland mantenía alejado el teléfono de su oreja. Sondland declaró el miércoles que “me parecería un poco raro” que haya sujetado el teléfono de esa manera.

Sondland habló el miércoles en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lidera la pesquisa de juicio político que se le sigue a Trump. Holmes había testificado antes en una sesión a puertas cerradas.

Sondland declaró que no cree que le dijo a Holmes que a Trump sólo le interesan “los temas grandes”, como recordó Holmes.

Holmes había dicho también que Sondland le comentó a Trump que el presidente ucraniano “te besa el cu...” y Sondland afirmó el miércoles “eso suena como algo que yo diría”.

Sondland admitió que esa es la manera como a veces se comunica con Trump, “con muchas groserías”.

10:30 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea Gordon Sondland declaró el miércoles que los pedidos del gobierno estadounidense para que Ucrania luche contra la corrupción empezaron como “algo común” pero se fueron complicando con más exigencias y condiciones.

Afirmó que a medida que aumentaban las condiciones impuestas por consejeros del presidente Donald Trump, se hacía más difícil programar una visita a la Casa Blanca por parte del mandatario ucraniano.

Sondland habló el miércoles en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lidera la pesquisa de juicio político que se le sigue a Trump.

En cierto momento, relató, le preguntó a Trump qué quería de ucrania y el mandatario le respondió que no habría quid pro quo y que solamente quería que Ucrania haga lo correcto.

Aun así, Sondland testificó que no fue hasta septiembre que se enteró que Trump estaba exigiendo que Ucrania investigase a Joe Biden.

10:25 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea Gordon Sondland declaró el miércoles que la cúpula del Departamento de Estado le dio “total respaldo” a sus esfuerzos diplomáticos en Ucrania.

Sondland habló el miércoles en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lidera la pesquisa de juicio político que se le sigue a Trump.

Trump está acusado de retener la asistencia militar a Ucrania para presionarle a que investigue a políticos rivales en estados Unidos.

Sondland relató que le escribió al secretario de Estado Mike Pompeo para pedirle ayuda en el “atascamiento” entre Trump y el presidente ucraniano cuando Ucrania se percató de que la asistencia estaba siendo retenida.

En un email, Sondland le pide a Pompeo ayuda para hallar una manera de resolver “los temas de importancia” para Trump.

Pompeo contestó: “Sí”.

Sondland exhibió también un email en que Pompeo le felicita por su “excelente trabajo”.

10:15 a.m.

El embajador estadounidense en la Unión Europea Gordon Sondland negó el miércoles que estaba involucrado en “algún tipo de diplomacia ilegítima” en las gestiones a nombre del presidente Donald Trump en Ucrania.

Sondland, quien habló en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre la pesquisa de juicio político que se le sigue a Trump por denuncias de que Trump le retuvo la asistencia militar a Ucrania para presionarle a que investigue a adversarios políticos.

Otros testigos han coincidido en que Sondland era parte de un esfuerzo diplomático paralelo orquestado por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.

Sondland declaró el miércoles que la acusación de que él era parte de una diplomacia paralela “es totalmente falsa”. Afirmó que otros en el gobierno estaban enterados de los tratos con Ucrania.

10:05 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea Gordon Sondland declaró que su memoria de un encuentro el 10 de julio en la Casa Blanca con funcionarios ucranianos no se acopla a la de otros funcionarios estadounidenses que han testificado ante la comisión que lleva a cabo la pesquisa sobre la conducta del presidente Donald Trump.

Sondland dijo el miércoles que no recuerda que el entonces asesor de seguridad nacional John Bolton haya declarado concluida la reunión antes de tiempo.

Otros han dicho que Bolton abruptamente dio por concluida la reunión cuando se molestó al momento en que se mencionó el tema de las investigaciones. Un testigo declaró que Bolton luego manifestó que no quería ser parte de ningún “negocio de drogas” elucubrado por Sondland y el secretario presidencial Mick Mulvaney.

En lugar de ello, según Sondland, después del encuentro todos salieron afuera y se tomaron fotos en los jardines de la Casa Blanca.

9:50 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea Gordon Sondland declaró el miércoles que su memoria “no ha sido perfecta” y que el gobierno le ha quitado el acceso a calendarios, registros de llamadas y otros documentos que necesita para responder preguntas.

El diplomático, en la comisión de la cámara baja que se encarga de la pesquisa de juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump, declaró que “no soy alguien que toma apuntes ni escribe memos, nunca lo he sido”.

Cualquier discrepancia en su testimonio se debe a la falta de acceso a esos materiales, sugirió.

Sondland, quien fue miembro importante del equipo de Trump a cargo de la política hacia Ucrania, está testificando bajo riesgo de perjurio. En otras sesiones ha dicho que no recuerda ciertos detalles y algunas declaraciones discrepan con lo que han dicho otros testigos.

9:45 a.m.

El secretario de Estado Mike Pompeo ignoró el miércoles varias veces las preguntas de los periodistas sobre si él sabía que hubo un “quid pro quo” en los tratos con Ucrania.

Tres veces Pompeo ignoró preguntas de los periodistas sobre el testimonio ofrecido por el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, en la comisión legislativa que investiga los tratos del presidente Donald Trump hacia Ucrania.

Pompeo se encuentra en Bruselas en una reunión de ministros del exterior de la OTAN. Las preguntas fueron hechas en sesiones fotográficas de Pompeo con los ministros de Rumania y Turquía y con el secretario general de la OTAN.

Pompeo rara vez responde preguntas en ese tipo de ocasiones, pero tiene una conferencia de prensa pautada para la tarde del miércoles. Regresará a Washington el jueves.

9:35 a.m.

9:25 a.m.

9:25 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea declaró el miércoles que ciertamente había un quid pro quo en los tratos del presidente Donald Trump con Ucrania.

El diplomático, Gordon Sondland, fue preguntado el miércoles si hubo un quid pro quo y respondió: “Sí”.

“Todos sabíamos” que una reunión en la Casa Blanca y una llamada telefónica con Trump se concretarían sólo si el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy accedía a investigar las elecciones estadounidenses del 2016 y al hijo del ex vicepresidente Joe Biden.

Afirmó que el 19 de julio, unos días antes de la llamada entre Trump y Zelenskiy el 25, mandó un email al personal de la Casa Blanca y de los departamentos de estado y de energía informándoles del tema.

“Eso no era ningún secreto”, manifestó.

9:20 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea declaró el miércoles que el vicepresidente Mike Pence estaba al tanto de sospechas por la retención de la asistencia militar a Ucrania.

El embajador, Gordon Sondland, declaró el miércoles en audiencia pública en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que conduce la pesquisa de juicio político contra el presidente Donald Trump. Ya había declarado a puertas cerradas.

Relató ante la comisión que Trump iba a reunirse con el gobernante ucraniano en Varsovia el 1 de septiembre pero no pudo debido a un huracán en estados Unidos, por lo cual Pence asistió en su lugar.

Sondland relató que le dijo Pence antes de la reunión que temía que la asistencia militar a Ucrania estaba siendo retenida para presionar a ese país a que investigue a demócratas.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy mencionó el tema de la ayuda militar con Pence, pero no mencionó específicamente la idea de que la ayuda estaba siendo retenida como medida de presión.

Pence ha negado que sabía sobre vínculo alguno entre la retención de la ayuda y las investigaciones.

9:15 a.m.

Pam Bondi, una asesora de la Casa Blanca, declaró el miércoles que el presidente Donald Trump no conoce muy bien a su embajador ante la Unión Europea.

“El presidente no lo conoce muy bien”, dijo Bondi en referencia al embajador Gordon Sondland, en el programa de televisión “CBS This Morning”.

“Era un embajador a corto plazo”, añadió.

Bondi dijo además que lo más probable es que Trump no testifique en las audiencias de juicio político. El mandatario hace pocos días había mencionado la posibilidad de entregar declaraciones por escrito.

9:10 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea declaró el miércoles que “estaba siguiendo las órdenes del presidente” cuando trabajó con Rudy Giuliani en el tema de Ucrania.

El embajador, Gordon Sondland, es un testigo clave en la pesquisa de juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump.

Añadió que él y sus colegas eran renuentes a involucrar al abogado personal de Trump en temas diplomáticos, pero que Trump les ordenó hacerlo.

Si bien no estaban entusiasmados por ello, tampoco en ese momento pensaban que era algo inapropiado, aseveró. Dijo que si en ese momento hubiera sabido de los vínculos de Giuliano con personas hoy procesadas judicialmente, “nunca hubiera aceptado su participación”.

Debido a que creía que todo era legítimo, expresó, hizo todo a su alcance para mantener al equipo informado de las gestiones.

Insistió en que las denuncias de que él y sus allegados estaban involucrados en canales diplomáticos ilegítimos son falsas.

9:02 a.m.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea confirmó el miércoles que habló por teléfono con el presidente Donald Trump al día siguiente de que Trump presionó al líder ucraniano para que investigase a demócratas.

El embajador, Gordon Sondland, declaró ante la comisión de la Cámara de Representantes que se encarga de la pesquisa de juicio político, que la Casa Blanca también ha confirmado esa llamada y ha compartido las listas de llamadas telefónicas con sus abogados.

La llamada del 26 de julio entre Sondland y Trump había sido divulgada en días recientes por diversos testigos. Ocurrió al día siguiente de la llamada entre Trump y el presidente ucraniano Volodymr Zelenskiy que es ahora el foco de la investigación.

Sondland afirmó que no hay razón para dudas que él hablaba de investigaciones con Trump, y que en ese momento la llamada no le pareció importante.