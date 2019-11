22:03

Manifestantes afines al expresidente Evo Morales empiezan a levantar los bloqueos que impiden el acceso a las principales ciudades de Bolivia luego de un consenso de las fuerzas políticas para convocar a nuevas elecciones tras unos comicios calificados de fraudulentos.

Imágenes televisivas mostraron que poco a poco los automóviles iban pasando por los puntos donde hay bloqueos. En la planta de gas de la ciudad vecina de El Alto, el lugar más complicado de los bloqueos, ya había tránsito vehicular.

El gobierno interino de Jeanine Añez también logró que los manifestantes acepten dialogar, informó el ministro de Obras Públicas, Yerko Nuñez, a periodistas.

“Se ha llegado a un acuerdo para llegar a un dialogo para pacificar al país. Ellos sólo han pedido garantías y se las vamos a dar”, expresó el ministro.

En tanto, organizaciones sociales afines a Morales instruyeron el repliegue de los puntos de bloqueo, aunque mantuvieron el estado de emergencia hasta que el Congreso apruebe la convocatoria a elecciones, según indicaron en un comunicado.

Se prevé que el dialogo se lleve a cabo el sábado por la tarde.

---------

21:16

Fuerzas políticas bolivianas a favor y en contra del expresidente Evo Morales llegan a un acuerdo para enviar al Congreso un proyecto de ley que permitiría llamar a nuevas elecciones presidenciales.

El acuerdo se alcanzó el viernes en la noche tras complicadas negociaciones entre ambas partes. Hasta el momento no se prevé que participe Morales. La decisión se tomó tras la convulsión social que las elecciones del 20 de octubre han provocado en la nación andina. Hasta el momento se contabilizan al menos 32 muertos.

El senador Oscar Ortiz, del gobierno de transición de Jeanine Áñez, informó sobre el consenso, que anularía las elecciones del 20 de octubre.

Los senadores aseguraron que el proyecto de ley sería entregado el sábado por la mañana ante el pleno del Senado y en caso de ser aprobado sería derivado a la cámara de Diputados.

------------

20:00

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, se reunió con la canciller boliviana Karen Longaric para recibir su evaluación sobre la situación de derechos humanos en Bolivia tras la crisis política y social que desde hace un mes vive la nación andina y hasta el momento ha dejado al menos 32 muertos.

La CIDH publicó en su cuenta de Twitter que se “observará la institucionalidad democrática, ejercicio del derecho a la protesta social pacífica y límites al uso de la fuerza”.

La comisión verificará todas las versiones relacionadas a las muertes que se suscitaron después de la elección del 20 de octubre, en cuyos resultados se encontraron irregularidades, según una auditoria de la Organización de Estados Americanos.

En los 10 días del gobierno de transición de Áñez se han registrado choques entre manifestantes con militares y policías.

El gobierno de Áñez emitió un decreto en el que exime de culpa a los militares, lo cual provocó críticas a su gestión.

-----------

17:45

El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, califica de inaceptable el supuesto video del expresidente Evo Morales, quien pediría bloquear las ciudades bolivianas a un dirigente cocalero por teléfono, presuntamente desde México.

“Es una violación a los términos de la Convención de Viena, algo que las autoridades mexicanas tienen que investigar”, mencionó durante una conferencia celebrada el viernes en el Diálogo Interamericano, en referencia a que Morales esté asilado en México luego de renunciar a la presidencia de Bolivia.

Aclaró que no están “seguros de la veracidad del (audio) pero que requiere al menos una investigación y si él está incitando a la violencia e incitando a no permitir que la gente tenga acceso a agua y alimentos, es algo que las autoridades mexicanas tienen la obligación no sólo de detener sino de remediar”.

“Si la información es legítima, una persona que está reclamando asilo político y está promoviendo violencia y falta de nutrición a personas que lo necesitan, no sólo es inmoral sino un acto criminal que debe ser investigado”, agregó.

Ante la consulta: ¿Estados Unidos le pedirá en la OEA a México que abra una investigación? Respondió que no sabe si lo harán dentro de la OEA o bilateralmente. “Tenemos buena relación con México, son nuestros vecinos y aliados”.

El ministerio de Gobierno de Bolivia denunció el supuesto video en el que presuntamente se escucha la voz del exmandatario dándole instrucciones a un dirigente cocalero para bloquear a las ciudades bolivianas.

El Ministerio Publico informó que se investigará y se hará una prueba pericial.

-----

14:33

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, presenta dos acusaciones en el Ministerio Público en contra del expresidente Evo Morales y de su exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tras un mes de una convulsión social que ha dejado 32 muertes.

“Son dos denuncias. Una contra Evo Morales, por sedición y terrorismo, y estamos pidiendo la máxima pena, y la otra denuncia es contra el exministro, Juan Ramón Quintana”, dijo Murillo a los periodistas en la Fiscalía.

Explicó que la denuncia es a raíz de un video en el que supuestamente se escucha a Morales que coordina desde su asilo en México los bloqueos en el país.

“Se solicitará en ambos casos las penas máximas establecidas en el ordenamiento jurídico”, agregó Murillo. La pena puede ir de 15 a 20 años de cárcel.

En referencia a Quintana expresó que Bolivia se convertiría en un “Vietnam moderno”.

Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado, confirmó esta jornada que esa instancia inició una investigación de oficio contra el exjefe de Estado por la grabación y que se envió a una prueba pericial a Argentina.

Morales desde su exilio mencionó que el video es un “montaje”.

Los bloqueos en Bolivia han perjudicado el libre tránsito de alimentos y combustible. Una de las ciudades más perjudicadas es La Paz, donde está la sede de gobierno.

Morales renunció el 10 de noviembre a causa de fuertes protestas a las que se sumaron la policía y luego los militares. Poco después se fue exiliado a México.