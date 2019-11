LO ÚLTIMO: EEUU critica a México por Morales

17:45

El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, califica de inaceptable el supuesto video del expresidente Evo Morales, quien pediría bloquear las ciudades bolivianas a un dirigente cocalero por teléfono, presuntamente desde México.

“Es una violación a los términos de la Convención de Viena, algo que las autoridades mexicanas tienen que investigar”, mencionó durante una conferencia celebrada el viernes en el Diálogo Interamericano, en referencia a que Morales esté asilado en México luego de renunciar a la presidencia de Bolivia.

Aclaró que no están “seguros de la veracidad del (audio) pero que requiere al menos una investigación y si él está incitando a la violencia e incitando a no permitir que la gente tenga acceso a agua y alimentos, es algo que las autoridades mexicanas tienen la obligación no sólo de detener sino de remediar”.

“Si la información es legítima, una persona que está reclamando asilo político y está promoviendo violencia y falta de nutrición a personas que lo necesitan, no sólo es inmoral sino un acto criminal que debe ser investigado”, agregó.

Ante la consulta: ¿Estados Unidos le pedirá en la OEA a México que abra una investigación? Respondió que no sabe si lo harán dentro de la OEA o bilateralmente. “Tenemos buena relación con México, son nuestros vecinos y aliados”.

El ministerio de Gobierno de Bolivia denunció el supuesto video en el que presuntamente se escucha la voz del exmandatario dándole instrucciones a un dirigente cocalero para bloquear a las ciudades bolivianas.

El Ministerio Publico informó que se investigará y se hará una prueba pericial.

-----

14:33

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, presenta dos acusaciones en el Ministerio Público en contra del expresidente Evo Morales y de su exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tras un mes de una convulsión social que ha dejado 32 muertes.

“Son dos denuncias. Una contra Evo Morales, por sedición y terrorismo, y estamos pidiendo la máxima pena, y la otra denuncia es contra el exministro, Juan Ramón Quintana”, dijo Murillo a los periodistas en la Fiscalía.

Explicó que la denuncia es a raíz de un video en el que supuestamente se escucha a Morales que coordina desde su asilo en México los bloqueos en el país.

“Se solicitará en ambos casos las penas máximas establecidas en el ordenamiento jurídico”, agregó Murillo. La pena puede ir de 15 a 20 años de cárcel.

En referencia a Quintana expresó que Bolivia se convertiría en un “Vietnam moderno”.

Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado, confirmó esta jornada que esa instancia inició una investigación de oficio contra el exjefe de Estado por la grabación y que se envió a una prueba pericial a Argentina.

Morales desde su exilio mencionó que el video es un “montaje”.

Los bloqueos en Bolivia han perjudicado el libre tránsito de alimentos y combustible. Una de las ciudades más perjudicadas es La Paz, donde está la sede de gobierno.

Morales renunció el 10 de noviembre a causa de fuertes protestas a las que se sumaron la policía y luego los militares. Poco después se fue exiliado a México.