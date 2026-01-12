Lo que debe saber sobre el impulso de Trump para elaborar nuevos mapas electorales

Foto tomada de video que muestra una protesta contra la elaboración de nuevos mapas electorales en Columbus, Ohio, el 17 de septiembre del 2025. (AP foto/Patrick Aftoora-Orsagos) AP

¿Aumentarán los estados liderados por republicanos y demócratas su reconfiguración de los distritos de la Cámara de Representantes a medida que comienzan las nuevas sesiones legislativas? ¿O se desvanecerá la fiebre de la redistribución tras el rotundo rechazo de Indiana a la campaña presionada por Trump?

"Estamos en una encrucijada para ver si el movimiento de redistribución de distritos a mitad de década gana más velocidad o fue simplemente un intento de Trump de impactar elecciones que en muchos estados se desvanecieron", declaró Jeffrey Wice, director del Instituto de Elecciones, Censo y Redistribución de Distritos en la Escuela de Derecho de Nueva York.

Virginia y Florida son dos estados clave a observar. Los demócratas que lideran Virginia y los republicanos que lideran Florida podrían intentar inclinar múltiples escaños a favor de su partido mediante una redistribución agresiva. La sesión legislativa de Virginia comienza el miércoles. El gobernador de Florida Ron DeSantis planea convocar una sesión especial en abril sobre la redistribución de distritos congresionales.

Lo que suceda a continuación en Illinois y Maryland, liderados por demócratas, y en la legislatura republicana de Kansas también podría afectar la capacidad del Partido Republicano para mantener una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes frente a vientos políticos que típicamente favorecen al partido opositor en las elecciones de mitad de período. Hay legisladores de esos tres estados que siguen oponiéndose a la redistribución de distritos.

Trump inició un inusual plan de redistribución de distritos en julio al pedir a los republicanos de Texas que redibujaran su mapa congresional para crear distritos más favorables para el partido, a pesar de que no había nuevos datos del censo en los que basarse. Eso desencadenó una batalla de redistribución como no se había visto desde finales del siglo XIX.

Texas, Missouri y Carolina del Norte aprobaron nuevos mapas favorables a los republicanos. Ohio, que tuvo que redistribuir debido a su constitución estatal, aprovechó la oportunidad para promulgar un mapa más favorable para los republicanos.

Pero la acción de Ohio el 31 de octubre marcó un punto de inflexión. Ese mismo día, la legislatura liderada por demócratas de Virginia dio un primer paso hacia la redistribución de distritos. Luego, en noviembre, los votantes de California aprobaron nuevos distritos que ayudan a los demócratas, los republicanos de Kansas abandonaron los planes para una sesión especial sobre redistribución de distritos, y un juez de Utah adoptó un nuevo mapa que beneficia a los demócratas.

Trump sufrió un sorprendente revés el 11 de diciembre, cuando el Senado liderado por republicanos de Indiana derrotó un plan de redistribución que podría haber ayudado al Partido Republicano a ganar los nueve escaños del estado, frente a los siete actuales.

El resultado neto de las maniobras de 2025 podría ser tres escaños adicionales para los republicanos. Pero incluso eso está en duda, porque permanecen desafíos legales en algunos estados, y no hay garantía de que los partidos ganen los distritos que redibujaron.

Virginia podría ser el próximo en la redistribución de distritos

Cuando la Asamblea General de Virginia comience su sesión anual, la agenda incluirá una propuesta de enmienda constitucional que permita la redistribución de distritos en respuesta a otros estados.

La enmienda, que recibió aprobación en primera ronda en el otoño, también necesitaría pasar una votación estatal antes de que los nuevos distritos pudieran implementarse. Sería necesaria una acción rápida para lograr todo eso a tiempo para que los candidatos se postulen más adelante este año.

Los demócratas, que actualmente tienen seis de los 11 escaños de la Cámara de Representantes del estado, no han revelado cómo se verían esos nuevos distritos. Pero algunos han hablado de intentar ganar hasta cuatro escaños adicionales.

La gobernadora electa de Virginia, Abigail Spanberger, ha apoyado el esfuerzo de redistribución de distritos, pero no se ha comprometido con un plan en particular.

"Consideraré cualquier mapa que sea razonable y mantenga a las comunidades compactas y unidas". dijo la demócrata Spanberger a The Associated Press. "Pero, en última instancia, depende del pueblo de Virginia decidir si avanzar o no con el referéndum".

Florida planea un debate sobre redistribución de distritos en abril

Los republicanos actualmente tienen 20 de los 28 escaños de la Cámara de Representantes de Florida. Esa ventaja podría crecer si los distritos se reconfiguran durante una sesión especial.

Aunque la sesión legislativa regular de Florida comienza el martes, DeSantis indicó que esperará hasta abril para convocar una sesión especial de redistribución de distritos para permitir tiempo para un posible fallo de la Corte Suprema sobre una disposición de la Ley de Derechos de Votación federal. Si el tribunal falla en un caso de Luisiana que la raza no puede ser el factor predominante en la creación de distritos electorales, podría abrir el camino para que varios estados liderados por republicanos redibujen distritos representados por legisladores negros o hispanos que son demócratas.

DeSantis señaló que el fallo del alto tribunal podría afectar "al menos uno o dos" distritos de Florida.

Pero cualquier redistribución que beneficie a los republicanos podría enfrentar un desafío judicial. Una disposición constitucional de Florida aprobada por los votantes prohíbe dibujar mapas para favorecer o desfavorecer a un partido político o titular.

Persiste la resistencia en varios estados

Algunos demócratas que buscan contrarrestar a Trump han instado a los legisladores en Illinois y Maryland a redibujar sus ya fuertemente demócratas distritos para intentar ganar un escaño adicional en cada estado. Pero los planes no parecen tener mucho impulso a medida que las sesiones legislativas comienzan el martes en ambos estados.

El líder pro tempore de la Cámara de Illinois, Kam Buckner, sostuvo: "no hay un impulso activo" para la redistribución de distritos congresionales.

"No hay apetito para reabrir algo que consumirá un tiempo, energía y, francamente, capital político enormes sin una justificación convincente", dijo el demócrata Buckner a la AP.

El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, ha creado una comisión especial para recomendar un nuevo mapa congresional. Pero el presidente del Senado demócrata, Bill Ferguson, sigue oponiéndose e insiste en que la mayoría de los residentes tampoco quieren nuevos distritos.

En Kansas, algunos republicanos quieren redibujar los distritos para intentar ganar un escaño adicional. Pero los republicanos de la Cámara no han logrado obtener el apoyo de dos tercios necesario para anular un probable veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly.

El presidente de la Cámara, Dan Hawkins, dijo a los periodistas que no tiene planes de realizar una votación sobre la redistribución de distritos congresionales durante la sesión legislativa anual que comienza el lunes.

Aseguró Hawkins: "No tengo los votos".

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Olivia Diaz, John Hanna, Mike Schneider y Brian Witte.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP