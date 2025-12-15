americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lluvias torrenciales e inundaciones repentinas dejan 37 muertos en la ciudad marroquí de Safi

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Al menos 37 personas murieron a causa de las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la ciudad costera de Safi, en Marruecos, informó el lunes el Ministerio del Interior.

La gente inspecciona los daños causados por las inundaciones repentinas en Safi, Marruecos, el lunes 15 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abderrazak Gouach)
La gente inspecciona los daños causados por las inundaciones repentinas en Safi, Marruecos, el lunes 15 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abderrazak Gouach) AP

Las autoridades marroquíes indicaron que las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas durante la noche causaron daños en alrededor de 70 hogares y negocios y arrastraron 10 vehículos. El Ministerio del Interior reportó que 14 personas fueron hospitalizadas.

Medios locales publicaron que las escuelas anunciaron tres días de suspensiones de clases. Las lluvias también causaron inundaciones y daños en otras partes de Marruecos, incluyendo la ciudad norteña de Tetuán y la localidad montañosa de Tinghir.

Safi, una ciudad en la costa atlántica de Marruecos a más de 320 kilómetros (200 millas) de la capital, Rabat, es un importante centro para las industrias pesquera y minera críticas del país. Ambas emplean a miles de personas para capturar, extraer y procesar los productos para la exportación. La ciudad, con una población de más de 300.000 habitantes, alberga una importante planta de procesamiento de fosfatos.

Videos compartidos en redes sociales mostraron autos varados y parcialmente sumergidos cuando las aguas de la inundación avanzaban por las calles de Safi.

El cambio climático ha hecho que los patrones climáticos sean más impredecibles en Marruecos. El norte de África ha sido azotado por varios años de sequía, endureciendo los suelos y haciendo que montañas, desiertos y llanuras sean más susceptibles a las inundaciones. El año pasado, las inundaciones en áreas montañosas y desérticas normalmente áridas causaron la muerte de casi dos docenas de personas en Marruecos y Argelia.

Las inundaciones de esta semana ocurrieron después que 22 personas murieran en el colapso de dos edificios en la ciudad marroquí de Fez. Marruecos ha invertido en iniciativas de gestión de riesgos de desastres, aunque los gobiernos locales a menudo no hacen cumplir los códigos de construcción y los sistemas de drenaje pueden ser deficientes en algunas ciudades. Las inequidades en infraestructura fueron un foco de las protestas lideradas por jóvenes que recorrieron el país a principios de este año.

__ El periodista de The Associated Press Sam Metz contribuyó a este despacho desde Rabat, Marruecos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter