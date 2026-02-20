Lluvias torrenciales causan deslaves que dejan 7 muertos en el sur de Filipinas

Compartir en:









Un alud de tierra y rocas sepultó una vivienda y mató a una pareja y a sus dos hijas el viernes en la ciudad costera de Mati, en la provincia de Davao Oriental, según funcionarios provinciales y de respuesta a desastres.

Los rescatistas utilizaron maquinaria pesada para recuperar los cadáveres, indicó Ednar Dayanghirang, director regional de la Oficina de Defensa Civil.

En Monkayo, una localidad dedicada a la minería de oro en la provincia de Davao de Oro, cerca de Davao Oriental, se recuperaron los cuerpos de tres personas después de que su casa quedó enterrada el jueves por la noche debido a un deslave, señalaron Dayanghirang y otros funcionarios.

Casi 10.000 personas se vieron afectadas por los aguaceros en los últimos días, de las cuales más de 3.200 se vieron obligadas a marcharse a refugios de emergencia o a casas de familiares, aseveró Dayanghirang.

Varias provincias y localidades apartadas se vieron obligadas a cancelar las clases y el trabajo presencial, agregó.

Los lluvias y las tormentas eléctricas se produjeron mucho antes de la temporada de tifones, que suele comenzar en junio, y estuvieron provocadas por la interacción del viento frío con el aire cálido y húmedo procedente del Pacífico, informaron los meteorólogos.

Unos 20 tifones y tormentas azotan cada año el archipiélago filipino, que se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, donde los terremotos y las erupciones volcánicas son habituales, convirtiendo a la nación del sudeste asiático en una de las más propensas a desastres en el mundo. FUENTE: AP