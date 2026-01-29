americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lluvias intensas en Afganistán derrumban una casa, mueren una madre y sus seis hijos

KABUL (AP) — Una madre y sus seis hijos han muerto en el este de Afganistán después de que fuertes lluvias provocaran el colapso de su hogar mientras dormían por la noche, informaron las autoridades el jueves, en medio del clima extremo que ha azotado al empobrecido país en los últimos días.

Un hombre llora sobre los restos de víctimas del colapso de una vivienda en Jalalabad, Afganistán, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Wahidullah Kakar)
Un hombre llora sobre los restos de víctimas del colapso de una vivienda en Jalalabad, Afganistán, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Wahidullah Kakar) AP

Las lluvias que azotaron la ciudad oriental de Jalalabad desde el lunes por la noche hasta la mañana del miércoles habían dañado la casa de la familia, que colapsó repentinamente durante la noche, según Said Tayeb Hammad, portavoz de la policía en la provincia de Nangarhar.

El padre de los niños resultó herido y fue trasladado a un hospital local, mientras que los cuerpos de su esposa y los niños —tres niños y tres niñas de entre 4 y 15 años— fueron sacados de los escombros.

"Hubo un sonido fuerte y repentino. Nos apresuramos al lugar para ver que nuestro tío estaba atrapado", relató Rahmatula, un pariente que, como muchas personas en Afganistán, solo usa un nombre.

El sábado, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán dijo que las fuertes nevadas y lluvias habían matado a 61 personas y herido a más de 100 en todo el país, mientras que cientos de hogares han sido completamente o parcialmente destruidos.

Afganistán es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, con nieve y fuertes lluvias que provocan inundaciones repentinas que a menudo matan a decenas, o incluso cientos, de personas. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas durante la primavera.

Décadas de conflicto, junto con una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos intensificadores del cambio climático han amplificado el impacto de tales desastres, particularmente en áreas remotas donde muchas casas están construidas de barro y ofrecen escasa protección contra diluvios o nevadas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacados del día

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter