Lluvias arrasan comunidades rurales y dejan tres fallecidos en el oriente de Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Intensas lluvias de más de diez horas provocaron la crecida extraordinaria de ríos en Bolivia, arrasando el sábado una decena de comunidades rurales del oriente del país y dejando al menos tres fallecidos y varios desaparecidos, informaron autoridades.

Decenas de casas quedaron bajo el lodo, hay tres personas muertas y las brigadas de rescate buscan a otras ocho, y se han perdido animales, informó el vicepresidente Edman Lara tras visitar la población de El Torno, en la provincia de Santa Cruz..

La riada provocó severos daños a la infraestructura vial y arrasó con varios puentes. Decenas de personas quedaron atrapadas en los techos de sus casas. El gobierno ordenó movilizar ayuda aérea para rescatarlas.

La vocera gubernamental Karla Faval anunció que el presidente Rodrigo Paz llegará a la zona en las próximas horas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas varadas en los techos en medio de aguas lodosas que cubren sus viviendas.

La carretera que une Santa Cruz —el motor agroindustrial— con el occidente del país, donde se ubica La Paz, ha quedado dañada debido a las crecidas, informaron autoridades locales.

Es la segunda riada en menos de un mes que castiga a esa región, en una temporada de lluvias que los meteorólogos anuncian será intensa. En la anterior, las autoridades reportaron la muerte de una mujer de edad avanzada.

FUENTE: AP

