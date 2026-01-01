americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lluvia inunda el Desfile de las Rosas por primera vez en 20 años

Una fuerte lluvia cayó sobre el icónico Desfile de las Rosas el jueves por primera vez en 20 años, mientras las advertencias de inundación y órdenes de evacuación en el sur de California se sumaban a las ráfagas de nieve y temperaturas gélidas en el centro del país, marcando el primer día de 2026.

La lluvia cae sobre un carro alegórico en el 137mo Desfile de las Rosas el jueves 1 de enero de 2026 en Pasadena, California. (AP Foto/Caroline Brehman)
La lluvia cae sobre un carro alegórico en el 137mo Desfile de las Rosas el jueves 1 de enero de 2026 en Pasadena, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Bandas de música, carrozas y multitudes de espectadores recibieron entre 2,5 y 5 centímetros (1 y 2 pulgadas) de lluvia el Día de Año Nuevo, en el 137mo Desfile de las Rosas en Pasadena. A las 8 de la mañana, al inicio del desfile, el termómetro marcaba 14,4 grados Celsius (58 grados Fahrenheit)

Al otro lado del país, en la ciudad de Nueva York, los gorros y guantes fueron tan indispensables como los silbatos en la caída de la bola de Año Nuevo de la ciudad, donde las temperaturas cercanas al punto de congelación parecían ser las más frías en diez años.

Cientos de miles de personas se reunieron a lo largo de la ruta de casi 10 kilómetros (6 millas) en Pasadena, donde comenzó el desfile, que tuvo dos horas de duración. Millones de espectadores más lo ven en la televisión nacional. Los organizadores del Torneo de las Rosas de Pasadena, el grupo que organiza el desfile antes del Rose Bowl, el partido de fútbol americano universitario, dijeron que solo hicieron pequeños cambios para adaptarse al clima, como subir las capotas de los convertibles que transportaban al gran mariscal Earvin “Magic” Johnson y otros famosos.

Los pronósticos de lluvia para el Desfile de las Rosas, en el que no había llovido desde hace 20 años, crecieron durante toda la semana. El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación para todos los condados de California y un aviso de inundación costera hasta la tarde del domingo a lo largo de gran parte de la costa del Pacífico cerca de San Francisco.

Mientras tanto, los residentes en las áreas más afectadas por los devastadores incendios forestales ocurridos el año pasado en el área de Los Ángeles estaban bajo advertencias de evacuación.

En la ciudad de Nueva York, el sol salió antes de la ceremonia de investidura del alcalde Zohran Mamdani, pero otras áreas del noreste y la zona centro-norte del país resultaron afectadas por una tormenta Alberta Clipper, un frente frío que se origina en la provincia de Alberta, en Canadá, y por un frente ártico que produjo ráfagas de nieve y fuertes vientos.

Las condiciones variaron ampliamente, desde chubascos de nieve hasta ráfagas más intensas, desde Wisconsin a través del norte de Illinois y Michigan y hacia el norte de Nueva Jersey, el sureste de Nueva York y Nueva Inglaterra.

Cerca de una cuarta parte de los vuelos se retrasaron en el Aeropuerto Internacional de San Diego y en el Aeropuerto Logan de Boston, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter