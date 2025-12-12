americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Llegada de Alonso da credibilidad a los Orioles y prueba que pueden contratar a un gran agente libre

BALTIMORE (AP) — Pete Alonso aporta más que un bate poderoso a los Orioles de Baltimore.

Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, sonríe en una conferencia de prensa el viernes 12 de diciembre de 2025 (Ulysses Muñoz/The Baltimore Banner via AP)
Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, sonríe en una conferencia de prensa el viernes 12 de diciembre de 2025 (Ulysses Muñoz/The Baltimore Banner via AP) AP

Su llegada también añade credibilidad a una franquicia que logró una impresionante reconstrucción sólo para estrellarse con un obstáculo tras ser algo pasiva en el mercado de agentes libres.

Los Orioles presentaron a Alonso el viernes en Camden Yards después de llegar a un acuerdo de cinco años y 155 millones de dólares con el poderoso primera base a principios de la semana. El contrato eclipsa las otras contrataciones de Baltimore en los últimos años, cuando el equipo se ha limitado principalmente en acuerdos a corto plazo.

"Creo que hay muchos factores que llevaron a que éste fuera el momento adecuado. En primer lugar, es el jugador adecuado", afirmó el presidente del equipo, Mike Elias. "Realmente estábamos buscando llevar nuestra alineación al siguiente nivel con un bate en el medio del orden, un bateador de impacto, y además uno derecho".

Alonso, el agente Scott Boras, Elias y el propietario David Rubenstein estuvieron en el estrado para la conferencia de prensa, junto con un oso polar de peluche en alusión al apodo de Alonso.

A Alonso se le entregó una camiseta con el número 25. Usó el número 20 con los Mets de Nueva York, pero ese número está retirado en Baltimore en honor del miembro del Salón de la Fama Frank Robinson.

Rubenstein comparó la adquisición de Alonso con el momento en que los Orioles adquirieron a Robinson, procedente de los Rojos de Cincinnati, antes de la temporada de 1966. Incluso si Alonso no alcanza esas alturas, Baltimore ha mostrado a sus propios fanáticos que puede competir por y conseguir a un agente libre importante.

Eso no había sucedido en un tiempo, e incluso entre los jóvenes prospectos que los Orioles han ascendido recientemente, solo el receptor dominicano Samuel Basallo ha sido firmado con un contrato a largo plazo. Se les preguntó a Elias y Boras si podría haber conversaciones sobre algunos de los otros clientes del agente.

Elias bromeó diciendo que podrían comenzar a negociar allí mismo mediante una videoconferencia.

Alonso fue cinco veces elegido al Juego de Estrellas con los Mets, y es uno de un trío de favoritos de los fanáticos que dejaron el equipo tras la campaña, junto con el cerrador boricua Edwin Díaz y el jardinero Brandon Nimmo.

"Realmente he disfrutado jugar en Nueva York. Estoy muy agradecido por esa oportunidad", expresó Alonso. “Hay personas increíbles allí. Ya sea el personal del clubhouse, los encargados del club, fue fenomenal. Realmente disfruté mi tiempo allá. Pero estoy muy orgulloso de llamar mi casa a esta ciudad y a esta organización”.

Alonso es el mayor jonronero en la historia de los Mets después de conectar 264 vuelacercas en siete temporadas. Bateó para .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas este año en el que se mantuvo con Nueva York ante un lento mercado de agentes libres.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter