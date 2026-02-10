Llega empresario de Ecuador extraditado desde Panamá para enfrentar acusaciones de corrupción

Compartir en:









El ministro del Interior, John Reimberg, quien recibió al detenido durante la madrugada, aseguró en su cuenta de X que será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro “para que pague por todo el perjuicio que causó al Estado ecuatoriano”.

Agregó que “escóndanse en los huecos que quieran: los vamos a encontrar, capturar y llevar ante la justicia... cero impunidad”.

El empresario, que fue detenido en Panamá el 20 de marzo del año pasado, está vinculado con el caso denominado “Encuentro”, una trama de delincuencia organizada, corrupción y tráfico de influencias por la que en noviembre de 2024 fue condenado a 10 años de prisión Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

La fiscalía acusa a Cortázar de ser un operador de la empresa pública Corporación Nacional de Electricidad, donde presuntamente ofrecía cargos de manera irregular. Su proceso judicial está suspendido porque se encontraba fuera del país desde 2022.

Este empresario apareció en una polémica fotografía en una piscina en Miami junto a Javier Jordán, quien enfrenta procesos judiciales en Ecuador y fue vinculado a la investigación por el asesinato en agosto de 2023 del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En la fotografía también aparece el exasambleísta de la organización política Revolución Ciudadana, Ronny Alega, también prófugo.

La ley ecuatoriana sanciona el delito de delincuencia organizada con penas de siete a diez años de prisión. FUENTE: AP