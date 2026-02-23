americateve

Llaman a declarar a representantes de seguridad de OpenAI tras tiroteo escolar en Canadá

TORONTO (AP) — Las autoridades canadienses convocaron a representantes de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT después de que la compañía afirmó la semana pasada que sopesó la posibilidad de alertar a la policía canadiense, pero decidió no informar sobre las actividades de una persona que meses después cometió una de las peores masacres escolares en la historia del país.

ARCHIVO - El logotipo de OpenAI en un teléfono móvil frente a la pantalla de una computadora el 21 de marzo de 2023, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer/Archivo)
El ministro de Inteligencia Artificial, Evan Solomon, declaró el lunes que espera que en la reunión del martes los principales responsables de seguridad de la empresa expliquen sus protocolos y la manera en que deciden remitir casos a las fuerzas del orden.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, señaló que “parece” que OpenAI tuvo la oportunidad de prevenir el tiroteo reciente en Tumbler Ridge, Columbia Británica, en el que ocho personas fueron asesinadas.

“Desde fuera, parece que OpenAI tuvo la oportunidad de evitar esta tragedia, de evitar esta horrenda pérdida de vidas, de evitar que hubiera niños muertos en Columbia Británica”, subrayó Eby.

“Me molesta eso”, agregó.

OpenAI indicó que la empresa identificó en junio pasado la cuenta de Jesse Van Rootselaar mediante esfuerzos de detección de abuso por “promover actividades violentas”.

La empresa tecnológica con sede en San Francisco señaló que se debatió si debía remitir la información a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP por sus iniciales en inglés), pero determinó en ese momento que la actividad de la cuenta no alcanzaba el umbral para su remisión a las fuerzas del orden. OpenAI cerró la cuenta en junio por violar su política de uso.

La joven de 18 años asesinó a ocho personas en una zona remota de Columbia Británica este mes y posteriormente se quitó la vida de un disparo.

OpenAI explicó que el umbral para remitir la cuenta de un usuario a las fuerzas del orden es si el caso implica un riesgo inminente y creíble de daño físico grave a otras personas. La empresa aseguró que no identificó una planeación creíble o inminente.

The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre la revelación de OpenAI, al reportar que cerca de una docena de empleados debatieron sobre la posibilidad informar a la policía canadiense.

OpenAI señaló que no fue sino hasta después de enterarse del tiroteo escolar que sus empleados se comunicaron con la RCMP para poner a disposición información sobre la persona y su uso de ChatGPT.

Solomon dijo que de inmediato se puso en contacto con OpenAI después de que leyó los reportes de que la compañía no se comunicó de manera oportuna con las fuerzas del orden.

“He convocado al equipo senior de seguridad de OpenAI para que venga aquí a Ottawa desde Estados Unidos", dijo Solomon. "Los canadienses esperan, ante todo, que sus hijos estén particularmente a salvo y que estas organizaciones actúen de manera responsable”.

Solomon añadió que algunos de sus representantes ya se reunieron el domingo con funcionarios de OpenAI. No reveló si el gobierno canadiense pretende regular los chatbots de IA como ChatGPT, pero insistió en que todas las opciones están sobre la mesa.

La policía informó que Van Rootselaar primero mató a su madre y a su hermanastro en la casa de su familia antes de atacar la escuela. Van Rootselaar tenía antecedentes de contactos con la policía por cuestiones de salud mental.

Las autoridades aún no tienen claro el motivo del tiroteo.

El poblado de Tumbler Ridge, se ubica a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver, cerca de los límites con la provincia de Alberta. La policía señaló que entre las víctimas había una asistente docente de 39 años y cinco estudiantes, de 12 a 13 años.

Fue la peor masacre en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado asesinó a 13 personas en Nueva Escocia y provocó incendios que cobraron la vida de otras nueve personas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

