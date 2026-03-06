americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Liverpool vence 3-1 a Wolverhampton y avanza a cuartos de final de la Copa FA

WOLVERHAMPTON, Inglaterra (AP) — Andy Robertson anotó apenas por segunda vez esta temporada y abasteció a Mohamed Salah para otro gol del Liverpool, que venció 3-1 a Wolverhampton el viernes para avanzar a los cuartos de final de la Copa FA.

Mohamed Salah, del Liverpool, celebra después de marcar el segundo gol del partido de la Copa FA de Inglaterra contra Wolverhampton Wanderers, el viernes 6 de marzo de 2026, en Wolverhampton, Inglaterra. (Peter Byrne/PA via AP)
Mohamed Salah, del Liverpool, celebra después de marcar el segundo gol del partido de la Copa FA de Inglaterra contra Wolverhampton Wanderers, el viernes 6 de marzo de 2026, en Wolverhampton, Inglaterra. (Peter Byrne/PA via AP) AP

Robertson, capitán de Escocia, clavó un disparo raso desde fuera del área 10 minutos después del inicio del segundo tiempo para poner en ventaja a Liverpool. Salah remató con potencia un centro dos minutos más tarde.

Curtis Jones añadió el tercero para el visitante a 16 minutos del final, antes de que Hwang Hee-Chan marcara en el tiempo de descuento el gol del consuelo para los Wolves.

El otro gol del defensa Robertson esta temporada había llegado en septiembre, cuando Liverpool venció al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Su papel protagónico en la victoria del viernes fue bienvenido después de que los Wolves habían humillado al equipo de Arne Slot tres días antes, al superarlo por 2-1 en la Liga Premier.

“Esto fue un poco más como debe ser. Sabemos que fallamos el martes… dependía de nosotros ir y corregirlo. La Copa FA es a vida o muerte”, le dijo Robertson a la BBC.

Los cuartos de final se disputan el primer fin de semana de abril. Los otros siete aspirantes se definirán en partidos que se jugarán durante los próximos días.

“Estamos tratando de pelear en todos los frentes. Seguimos en dos competiciones de copa. Si jugamos como lo hicimos esta noche, entonces nadie quiere enfrentarse a nosotros. Tenemos que empezar a mostrar esa consistencia. Es un paso adelante y dos atrás”, manifestó Robertson.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano
ULTIMA HORA

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter