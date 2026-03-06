Liverpool vence 3-1 a Wolverhampton y avanza a cuartos de final de la Copa FA

Compartir en:









Mohamed Salah, del Liverpool, celebra después de marcar el segundo gol del partido de la Copa FA de Inglaterra contra Wolverhampton Wanderers, el viernes 6 de marzo de 2026, en Wolverhampton, Inglaterra. (Peter Byrne/PA via AP) AP

Robertson, capitán de Escocia, clavó un disparo raso desde fuera del área 10 minutos después del inicio del segundo tiempo para poner en ventaja a Liverpool. Salah remató con potencia un centro dos minutos más tarde.

Curtis Jones añadió el tercero para el visitante a 16 minutos del final, antes de que Hwang Hee-Chan marcara en el tiempo de descuento el gol del consuelo para los Wolves.

El otro gol del defensa Robertson esta temporada había llegado en septiembre, cuando Liverpool venció al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Su papel protagónico en la victoria del viernes fue bienvenido después de que los Wolves habían humillado al equipo de Arne Slot tres días antes, al superarlo por 2-1 en la Liga Premier.

“Esto fue un poco más como debe ser. Sabemos que fallamos el martes… dependía de nosotros ir y corregirlo. La Copa FA es a vida o muerte”, le dijo Robertson a la BBC.

Los cuartos de final se disputan el primer fin de semana de abril. Los otros siete aspirantes se definirán en partidos que se jugarán durante los próximos días.

“Estamos tratando de pelear en todos los frentes. Seguimos en dos competiciones de copa. Si jugamos como lo hicimos esta noche, entonces nadie quiere enfrentarse a nosotros. Tenemos que empezar a mostrar esa consistencia. Es un paso adelante y dos atrás”, manifestó Robertson.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP