Liverpool: Slot lamenta que jugadas a balón parado tengan énfasis en la Premier

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El técnico de Liverpool Arne Slot afirmó que ya no le resulta un placer ver la mayoría de los partidos de la Liga Premier con la “nueva realidad” de que los goles a balón parado dominan la acción.

El técnico de Liverpool Arne Slot tras el partido contra West Ham en la Liga Premier, el sábado 28 de febrero de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super)
Arsenal, el líder de la liga inglesa, se ha especializado esta temporada en marcar con eficacia a balón parado. Sus dos goles llegaron tras saques de esquina en la victoria 2-1 sobre Chelsea el domingo.

Por su parte, el Liverpool de Slot —el campeón defensor que marcha quinto en la clasificación— anotó tres de córner en el triunfo 5-2 ante el West Ham el día anterior.

“¿Que si me gusta? A mi corazón futbolístico no le gusta. Ahora la mayoría de los partidos que veo en la Liga Premier no son, para mí, un placer de ver”, comentó Slot.

El técnico habló el lunes en la previo del partido de Liverpool contra el colista Wolverhampton.

Slot señaló que las jugadas a balón parado son una de las razones por las que la Premier tiene “tanta competitividad”, ya que los equipos más pequeños pueden dar grandes sorpresas, pero también apuntó al arbitraje inglés, más permisivo en comparación con la liga de los Países Bajos, donde entrenó Slot antes de incorporarse a Liverpool.

En Inglaterra “casi puedes golpear a un arquero en la cara” y el árbitro aun así dejará seguir el juego, argumentó Slot.

“Quizá dentro de cinco o 10 años las cosas vuelvan a cambiar, pero no me sorprendería que fueras a un partido de la categoría Sub16 en algún lugar, fútbol amateur, y vieras a equipos completamente centrados en las jugadas a balón parado. Esa es la nueva realidad”, indicó.

Liverpool visitará Wolverhampton dos veces esta semana. El siguiente será el viernes por la Copa FA antes de otro viaje como visitante el 10 de marzo contra Galatasaray en la Liga de Campeones.

Slot informó que el volante creativo Florian Wirtz se perderá fuera de ambos partidos contra Wolverhampton por una lesión de espalda y pronosticó que volverá a jugar la próxima semana.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

