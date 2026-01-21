americateve

Liverpool, Newcastle y Chelsea se afianzan en la Liga de Campeones; Bayern avanza y Barcelona gana

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Los equipos de la Liga Premier están avanzando con fuerza en la Liga de Campeones, con cinco de los clubes de la máxima categoría de Inglaterra en posición de avanzar a los octavos de final.

Los jugadores de Liverpool celebran el gol de Dominik Szoboszlai en la victoria 3-0 ante Marsella en la Liga de Campeones, el miércoles 21 de enero de 2026, en Marsella. (AP Foto/Philippe Magoni) AP

Arsenal encabeza la clasificación y ya aseguró su lugar en la siguiente ronda, mientras que las victorias de Liverpool, Newcastle y Chelsea el miércoles los colocaron en las ocho primeras posiciones de clasificación automática con un partido de la fase de liga por jugar. Tottenham está en quinto lugar, con el Manchester City como el único equipo inglés en los playoffs de cara a los partidos de la próxima semana.

Bayern Múnich es segundo y se unió al Arsenal en avanzar a los octavos de final con Harry Kane anotando dos veces en una victoria 2-0 sobre Union Saint-Gilloise.

Barcelona está en noveno lugar a pesar de una victoria 4-2 en Slavia Praga y corre el riesgo de tener que pasar por los playoffs para avanzar.

Pero hay mucho en juego en la ronda final de la fase de liga con solo tres puntos separando al Real Madrid en tercer lugar y a la Juventus en el 15to.

Liverpool es cuarto después de una victoria 3-0 en Marsella. Newcastle venció al PSV Eindhoven por el mismo marcador y Chelsea se impuso 1-0 contra Pafos.

Qarabag gana de nuevo El pequeño Qarabag está causando una gran impresión en el torneo y consiguió su tercera victoria en la fase de liga después de que Bahlul Mustafazade anotara en el tiempo de descuento para vencer al Eintracht Frankfurt 3-2.

El equipo azerbaiyano se acercó a asegurar un lugar en los playoffs con solo un partido restante gracias a su remontada tardía, que también confirmó la eliminación de Frankfurt.

Camilo Duran había puesto al equipo local por delante en el cuarto minuto, pero Frankfurt respondió a través de Can Uzun y Fares Chaibi. Duran empató el partido en el 80 antes del gol de la victoria de Mustafazade en el 94.

Un gol en propia puerta de Marcos Llorente negó la victoria al Atlético de Madrid, ya que el equipo español empató 1-1 en Galatasaray. Giuliano Simeone anotó temprano para el Atlético antes del gol en propia puerta de Llorente a los 20.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

