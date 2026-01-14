americateve

LIV suma a Thomas Detry y eleva bolsa total a 30 millones de dólares con cambios para 2026

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Thomas Detry de Bélgica se unirá a LIV Golf para 2026, el quinto año de la liga financiada por Arabia Saudí que está aumentando su bolsa total a 30 millones de dólares y recibió declaraciones de Bryson DeChambeau y Jon Rahm de que no planean irse.

ARCHIVO - Thomas Detry golpea desde el tee del hoyo siete durante la primera ronda del torneo de golf BMW Championship el jueves 14 de agosto de 2025 en Owings Mills, Maryland. (AP Photo/Nick Wass, Archivo)
LIV Golf concluyó una semana de adelantos —la temporada comienza el cuatro de febrero en Arabia Saudí— que finalizó el miércoles con el CEO Scott O'Neil diciendo que no tenía problema con la salida de Brooks Koepka y que aquellos que permanecieron estaban comprometidos con la liga.

También mantuvo la esperanza de que el Ranking Mundial Oficial de Golf, que ha estado revisando la solicitud de LIV durante más de seis meses, decida si incluir a LIV antes de su apertura de temporada.

La semana de adelantos comenzó con la noticia de que Koepka, cinco veces campeón de majors y ex número uno del mundo, había sido permitido regresar al PGA Tour sin tener acceso a la equidad en el tour durante cinco años y haciendo una donación caritativa de cinco millones de dólares.

O'Neil no quiso discutir ningún término financiero de la salida de Koepka.

“No creo que este sea el lugar donde él quería estar. Entienden lo que se espera de ellos, y se lanzan y lo hacen extraordinariamente bien”, dijo O'Neil, agregando que está apoyando a Koepka.

El tour dijo que estaba ofreciendo el camino de regreso solo a otros tres jugadores que han ganado majors o el Campeonato de Jugadores desde 2022 —DeChambeau, Rahm y Cameron Smith. Todos dijeron que se quedaban.

Rahm y DeChambeau no habían dado ninguna indicación de querer regresar al PGA Tour y lo afirmaron el martes.

“Ahora mismo tengo un contrato. Estoy deseando ver lo que podemos hacer en LIV Golf este año”, dijo DeChambeau.

“No planeo ir a ningún lado”, dijo Rahm.

O'Neil dijo que el dinero del premio aumentaría de 25 millones a 30 millones de dólares, lo que incluye el rendimiento del equipo. Dijo que poco más de 22 millones de dólares se destinarían al resultado individual.

Los cambios en algunos de esos equipos incluyen jugadores y nombres de equipos. Detry, quien ganó su primer título del PGA Tour el año pasado en el Phoenix Open, se une al equipo cuatro Aces liderado por Dustin Johnson, quien firmó una extensión para quedarse con LIV.

Dos equipos están cambiando de nombre: los Iron Heads ahora serán el Korean Golf Club, aunque su capitán anterior, Kevin Na, ya no está con LIV. Stinger GC, un equipo compuesto por jugadores sudafricanos, ahora se llama Southern Guards. Los Majesticks, con sede en el Reino Unido, mantuvieron el nombre pero cambiaron la marca para incluir la bandera de la Union Jack.

Trevor Immelman, el ex campeón del Masters y ahora analista principal de golf de CBS Sports, dijo en diciembre que uno de los obstáculos para recibir puntos de ranking era que la mayoría de los miembros de LIV fueron invitados con contratos para unirse a la liga, diferente de los 24 tours que son parte del OWGR.

LIV, que comenzó con 48 jugadores en 2022, ahora tiene 57 jugadores, incluidos cinco jugadores comodín.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

