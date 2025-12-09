Lituania declara una emergencia nacional por globos de contrabando llegados desde Bielorrusia

Los globos han obligado repetidamente a cerrar el aeropuerto de Vilna y se consideran una forma de guerra híbrida.
VILNA, Lituania (AP) — El gobierno de Lituania declaró una emergencia nacional debido a los riesgos de seguridad que representan los globos provenientes de Bielorrusia, aliada de Rusia.
Los globos han obligado repetidamente a cerrar el aeropuerto de Vilna y se consideran una forma de guerra híbrida.
En un comunicado, el gobierno mencionó "intereses de seguridad nacional" y "el peligro" para la vida humana, la propiedad y el medio ambiente debido a los globos que han transportado "contrabando" desde el vecino exsoviético.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
