En la entrada de la casa quedaron algunas de las pertenecías de los pequeños, una bicicleta y varios juguetes. Según informaron las autoridades la propia madre de los niños fue quién llamó repetidamente al 911, no dijo las razones por las cuales estaba llamando y luego colgó el teléfono.

"Con los brazos, piernas y cuellos amarrados" así encontraron a los niños asesinados por su madre en el Little Haiti

“ Ven a buscarlos. Ya no los quiero”. Esas fueron las primeras palabras de la madre cuando la policía llegó al lugar.

“Los oficiales de inmediato desataron a los niños atados e intentaron resucitarlos mientras esperaban que llegara el Departamento de Bomberos de Miami”.

Dijo Mike Vega Portavoz de la Policía de Miami.

El padre de los niños identificó a los pequeños como Laura, de 3 años, y Jeffrey, de 5.

Según informó previamente había denunciado a la madre ante el Departamento de Niños y Familias de Florida, sin embargo esa información no ha sido confirmada por la institución. Aun así se pudo conocer que en el hogar que había antecedentes de violencia.

Embed

“En el último año recibimos reportes de violencia doméstica y discusiones en la vivienda” Dijo Mike Vega Portavoz de la Policía de Miami.

Odette Lysse Joassaint de 41 años fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado. Según informaron algunos vecinos aunque la mujer siempre estaba en su casa junto a los niños no era una persona amigable.

“No, no ella no saludaba a nadie, ella siempre estaba ahí pero no miraba a nadie, yo estoy en shock acabo de ver los juguetes de los niños y de verdad que estoy erizada” Dijo Alba Arteaga, vecina de la acusada.

Tras su comparecencia ante la corte a Odette Lysse Joassaint le fue negado el derecho a fianza.

La investigación sigue en curso.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com