Lista parcial de ganadores de los Premios Grammy 2026

Lista parcial de ganadores de los Premios Grammy 2026 otorgados el domingo en Los Ángeles.

FKA Twigs posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum dance/electrónico por EUSEXUA durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)
FKA Twigs posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum dance/electrónico por "EUSEXUA" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) AP

— Compositor del año, no clásico: Amy Allen.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Defying Gravity”, Cynthia Erivo and Ariana Grande.

— Mejor interpretación de rap: “Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams.

— Mejor álbum de country tradicional: “Ain’t In It For My Health”, Zach Top.

— Mejor álbum de R&B: “Mutt”, Leon Thomas.

— Mejor álbum de música dance/electrónica: “EUSEXUA”, FKA twigs.

— Mejor álbum de rock: “Never Enough”, Turnstile.

— Mejor álbum de música alternativa: “Songs of a Lost World”, The Cure.

— Mejor álbum de jazz vocal: “Portrait”, Samara Joy.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “Southern Nights”, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore.

— Mejor álbum de latin jazz: “A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro.

— Mejor álbum de góspel: “Heart of Mine”, Darrel Walls, PJ Morton.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Coritos Vol. 1”, Israel & New Breed.

— Mejor álbum de pop latino: “Cancionera”, Natalia Lafourcade.

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Papota”, Ca7riel & Paco Amoroso.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Palabra de to’s (seca)”, Carín León.

— Mejor álbum latino tropical: “Raíces”, Gloria Estefan.

—Mejor interpretación de música global: “EoO”, Bad Bunny.

—Mejor álbum de música global: “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, Caetano Veloso y Maria Bethânia.

— Mejor interpretación de música africana: “Push 2 Start”, Tyla.

— Mejor álbum de reggae “BLXXD & FYAH”, Keznamdi.

— Mejor álbum de declamación de poesía: “Words for Days Vol. 1”, Mad Skillz.

— Mejor álbum de comedia: “Your Friend, Nate Bargatze”, Nate Bargatze.

— Mejor álbum de teatro musical: “Buena Vista Social Club”

— Mejor interpretación coral: “Ortiz: Yanga”

— Mejor compendio clásico: “Ortiz: Yanga”

— Mejor composición clásica contemporánea: “Ortiz: Dzonot”

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Sinners”, varios artistas.

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “Golden”, de “KPop Demon Hunters”.

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual (premio para los compositores): “Sinners”, Ludwig Göransson.

— Productor del año, no clásico: Cirkut.

— Mejor video musical: “Anxiety”, Doechii.

— Mejor película musical: “Music by John Williams”.

— Mejor portada de álbum: “Chromakopia”.

___

Para más cobertura de los Premios Grammy 2026, visita: https://apnews.com/hub/grammy-awards

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

