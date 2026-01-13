americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lista de nominados a los Premios Goya del cine español

MADRID (AP) — A continuación, la lista de nominados para la 40a edición de los Premios Goya, según se anunció el martes.

Stellan Skarsgård posa para un retrato para promocionar Sentimental Value el martes 4 de noviembre de 2025 en Los Ángeles. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP)
Stellan Skarsgård posa para un retrato para promocionar Sentimental Value el martes 4 de noviembre de 2025 en Los Ángeles. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) AP
Película

“La cena"; “Los domingos"; “Maspalomas”; “Sirât”; “Sorda”.

Dirección

Alauda Ruiz de Azúa, “Los domingos”; Oliver Laxe, “Sirât”; José Mari Goenaga y Aitor Arregi, “Maspalomas"; Carla Simón, “Romería”; Albert Serra, “Tardes de soledad”.

Actor

Miguel Garcés, “Los domingos”; José Ramón Soroiz, “Maspalomas”; Alberto San Juan “La cena”; Mario Casas, “Muy lejos”; Manolo Solo “Una quinta portuguesa”.

Actriz

Patricia López Arnáiz, “Los domingos”; Antonia Zegers, “Los Tortuga”; Nora Navas, “Mi amiga Eva”; Susana Abaitua, “Un fantasma en la batalla”; Ángela Cervantes, ”Furia”.

Actor de reparto

Miguel Rellán, “El cautivo”; Juan Minujín, “Los domingos”; Kandido Uranga, “Maspalomas”; Tamar Novas, “Rondallas”; Álvaro Cervantes “Sorda”.

Actriz de reparto

Elvira Mínguez, “La cena”; Nagore Aramburu, “Los domingos”; Miryam Gallego, “Romería”; Elena Irureta, “Sorda”; María de Medeiros, “Una quinta portuguesa”.

Dirección novel

Ion de Sosa, “Balearic”; Jaume Claret Muxart, “Estrany nui”; Gemma Blasco, “La furia”; Gerard Oms, “Muy lejos”; Eva Libertad, “Sorda”.

Actor revelación

Julio Peña, “El cautivo”; Antonio Fernández Gabarre, “Ciudad sin sueño”; Hugo Welzel, “Enemigos”; Jan Monter Palau, “Estrany riu”; Mitch, “Romería”.

Actriz revelación

Miriam Garlo, “Sorda”; Nora Hernández, “La cena”; Blanca Soroa, "Los domingos”; Elvira Lara, “Los Tortuga”; Llúcia García, “Romería”.

Película iberoamericana

“Belén”, Argentina; “La misteriosa mirada del Flamenco”, Chile; “La piel del agua”, Costa Rica; “Manas”, Brasil; “Un poeta”, Colombia.

Película europea

"Conclave" (“Cónclave”); “Pigen med nålen” ("La chica de la aguja"); “On Falling”; “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”); “Sentimental Value” (“Valor sentimental”).

Goya de Honor

Gonzalo Suárez

Música original

“El talento”; “Leo&Lou"; “Los Tigres"; “Maspalomas"; “Sirât”.

Canción original

“La arepera” de “¡Caigan las rosas blancas!"; “Flores para Antonio” de “Flores para Antonio"; “Hasta que me quede sin voz” de “Hasta que me quede sin voz”; “Y mientras tanto, canto” de “La cena”; “Caminar el tiempo” de “Parecido a un asesinato”.

Guion original

“Los domingos"; “Maspalomas”; “Sirât”; “Un fantasma en la batalla"; Avelina Prat “Una quinta portuguesa".

Guion adaptado

“Ciudad sin sueño"; “La buena letra"; "La cena"; “Romería”; "Sorda”.

Película de animación

“Bella”; “Decorado”; “El tesoro de Barracuda”; “Norbert”; “Olivia y el terremoto invisible”.

Dirección de producción

“Ciudad sin sueño”; “El cautivo"; “Los domingos"; “Los tigres”; “Sirât".

Dirección de fotografía

“Ciudad sin sueño”; “Los domingos”; “Los tigres”; “Maspalomas”; “Sirât”.

Montaje

“Ciudad sin sueño”; “Los domingos”; “Los tigres”; “Sirât”; “Un fantasma en la batalla”.

Dirección de arte

“El cautivo”; “La cena"; “Los tigres”; “Maspalomas”, “Sirât”.

Diseño de vestuario

“El cautivo”; “Gaua”; “La cena”; “Los domingos"; “Romaría”.

Maquillaje y peluquería

“El cautivo”; “Gaua”; “La tregua”; “Maspalomas”; “Sirât”.

Sonido

“El cautivo”; “Los domingos”; “Los tigres”; “Sirât”; “Sorda”.

Efectos especiales

“Enemigos”; “Gaua”; “Los tigres”; “Sirât”; “Un fantasma en la batalla”.

Película documental

“2025. Todos somos Gaza”; “Eloy de la Iglesia. Adicto al cine”; “Flores para Antonio”; “Tardes de soledad”; “The Sleeper. El Caravaggio perdido”.

Cortometraje de ficción

“Ángulo muerto"; “De sucre"; “El cuento de una noche de verano de María Herrera"; “Sexo a los 70"; “Una cabeza en la pared".

Cortometraje documental

“Disonancia"; “El Santo"; “La conversación que nunca tuvimos”; “The painter's room”; “Zona Wao".

Cortometraje de animación

“Buffet Paraíso"; “Carmela”; “El corto de Rubén”; “El estado del Alma”; “Gilbert”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Un cajero marca precios de artículos en una tienda en Dallas, el 28 de agosto de 2025. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La inflación en EEUU se moderó en diciembre, pero sigue por encima del objetivo de la Fed

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter