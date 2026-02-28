americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lista de ganadores de los Premios Goya del cine español

MADRID (AP) — A continuación, la lista de ganadores de la 40a edición de los Premios Goya, que se entregaron el sábado en Barcelona.

Película

“Los domingos”

Dirección

Alauda Ruiz de Azúa, “Los domingos”

Actor

José Ramón Soroiz, “Maspalomas”

Actriz

Patricia López Arnáiz, “Los domingos”

Actor de reparto

Álvaro Cervantes “Sorda”

Actriz de reparto

Nagore Aramburu, “Los domingos”

Dirección novel

Eva Libertad, “Sorda”

Actor revelación

Antonio “Toni” Fernández Gabarre, “Ciudad sin sueño”

Actriz revelación

Miriam Garlo, “Sorda”

Película iberoamericana

“Belén”, Argentina

Película europea

“Sentimental Value” (“Valor sentimental”)

Goya de Honor

Gonzalo Suárez

Goya Internacional

Susan Sarandon

Música original

“Sirât”

Canción original

“Flores para Antonio” de “Flores para Antonio”

Guion original

“Los domingos”

Guion adaptado

“La cena”

Película de animación

“Decorado”

Dirección de producción

“Sirât”

Dirección de fotografía

“Sirât”

Montaje

“Sirât”

Dirección de arte

“Sirât”

Diseño de vestuario

"La cena”

Maquillaje y peluquería

“El cautivo”

Sonido

“Sirât”

Efectos especiales

“Los tigres”

Película documental

“Tardes de soledad”

Cortometraje de ficción

“Ángulo muerto"

Cortometraje documental

“El Santo”

Cortometraje de animación

“Gilbert”

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)
ULTIMA HORA

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter