americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores 2026

LOS ANGELES (AP) — “Sinners” fue la gran ganadora de los Premios del Sindicato de Actores 2026, entregados el domingo durante una ceremonia que reconoció las mejores actuaciones en cine y televisión.

Michael B. Jordan acepta el premio a la mejor actuación de un actor masculino en un papel principal por Sinners durante la 32.ª edición anual de los Premios al Actor el domingo 1 de marzo de 2026, en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Michael B. Jordan acepta el premio a la mejor actuación de un actor masculino en un papel principal por "Sinners" durante la 32.ª edición anual de los Premios al Actor el domingo 1 de marzo de 2026, en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Presentado por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, el espectáculo se transmitió en vivo por Netflix.

Michael B. Jordan y Jessie Buckley se llevaron los principales premios de actuación en cine. Entre los ganadores en televisión estuvieron Keri Russell por “The Diplomat”, Noah Wyle por “The Pitt” y Seth Rogen, además de un premio póstumo para Catherine O’Hara por “The Studio”.

A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Actor 2026.

CINE Elenco

“Sinners”

Actor

Michael B. Jordan, “Sinners”

Actriz

Jessie Buckley, “Hamnet”

Actriz de reparto

Amy Madigan, “Weapons”

Actor de reparto

Sean Penn, “One Battle After Another”

Elenco de acrobacias

“Mission: Impossible — The Final Reckoning”

TELEVISIÓN Elenco de drama

“The Pitt”

Elenco de comedia

“The Studio”

Actriz en una serie dramática

Keri Russell, “The Diplomat”

Actor en una serie dramática

Noah Wyle, “The Pitt”

Actriz en una serie de comedia

Catherine O’Hara, “The Studio”

Actor en una serie de comedia

Seth Rogen, “The Studio”

Actriz en una serie limitada o película para televisión

Michelle Williams, “Dying For Sex”

Actor masculino en una serie limitada o película para televisión

Owen Cooper, “Adolescence”

Elenco de acrobacias

“The Last Of Us”

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter