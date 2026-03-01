Lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores 2026

Presentado por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, el espectáculo se transmitió en vivo por Netflix.
LOS ANGELES (AP) — “Sinners” fue la gran ganadora de los Premios del Sindicato de Actores 2026, entregados el domingo durante una ceremonia que reconoció las mejores actuaciones en cine y televisión.
Michael B. Jordan y Jessie Buckley se llevaron los principales premios de actuación en cine. Entre los ganadores en televisión estuvieron Keri Russell por “The Diplomat”, Noah Wyle por “The Pitt” y Seth Rogen, además de un premio póstumo para Catherine O’Hara por “The Studio”.
A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Actor 2026.
“Sinners”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Jessie Buckley, “Hamnet”
Amy Madigan, “Weapons”
Sean Penn, “One Battle After Another”
“Mission: Impossible — The Final Reckoning”
“The Pitt”
“The Studio”
Keri Russell, “The Diplomat”
Noah Wyle, “The Pitt”
Catherine O’Hara, “The Studio”
Seth Rogen, “The Studio”
Michelle Williams, “Dying For Sex”
Owen Cooper, “Adolescence”
“The Last Of Us”
FUENTE: AP
