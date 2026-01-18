americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lisandro Martínez responde a exestrellas del Man United tras burlas previas al derbi

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Lisandro Martínez, el defensor argentino del Manchester United, invitó a Paul Scholes a su casa para hablarle cara a cara después de ser objeto de burlas por parte de la leyenda del club antes de su excelente actuación en la victoria en el derbi contra el Manchester City.

Lisandro Martínez (izquierda) del Manchester United cabecea frente a Antoine Semenyo del Manchester City en el partido de la Liga Premier, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
Lisandro Martínez (izquierda) del Manchester United cabecea frente a Antoine Semenyo del Manchester City en el partido de la Liga Premier, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Al participar en un pódcast antes del derbi el sábado, Scholes y Nicky Butt, otro exjugador del United, se burlaron de Martínez por cómo percibían que sería superado por Erling Haaland, el delantero del City.

Butt dijo que Haaland “alzaría a Martínez para sacarlo a pasearl” y actuaría como un “papá después de la escuela corriendo por la calle con un pequeño niño”. Scholes dijo que el internacional noruego “lo lanzaría (a Martínez) a la red” después de anotar.

El United despachó 2-0 al City. Martínez maniató a Haaland, quien apenas tuvo un remate a puerta.

Cuando se le mencionó el comentario de Scholes a Martínez después del partido, el defensor argentino dijo: “No, honestamente, él puede decir lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa".

“Y creo que, para mí, respeto las relaciones cuando quieren ayudar al club porque todos pueden hablar en la televisión, pero cuando los ves aquí cara a cara, nadie dice nada en tu cara", añadió.

Al preguntarle si los comentarios previos al partido le dieron motivación extra, Martínez dijo: “No, no, nada. No me da nada. Mi motivación es mi familia. Eso es todo".

Scholes respondió el domingo los comentarios de Martínez con una historia en Instagram: “Alguien tuvo un buen partido, estoy realmente feliz por ti. Té, sin azúcar por favor ... @lisandromartinezzz".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Régimen cubano activa el Estado de Guerra
ULTIMA HORA

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter