Lisandro Martínez responde a exestrellas del Man United tras burlas previas al derbi

Lisandro Martínez (izquierda) del Manchester United cabecea frente a Antoine Semenyo del Manchester City en el partido de la Liga Premier, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Al participar en un pódcast antes del derbi el sábado, Scholes y Nicky Butt, otro exjugador del United, se burlaron de Martínez por cómo percibían que sería superado por Erling Haaland, el delantero del City.

Butt dijo que Haaland “alzaría a Martínez para sacarlo a pasearl” y actuaría como un “papá después de la escuela corriendo por la calle con un pequeño niño”. Scholes dijo que el internacional noruego “lo lanzaría (a Martínez) a la red” después de anotar.

El United despachó 2-0 al City. Martínez maniató a Haaland, quien apenas tuvo un remate a puerta.

Cuando se le mencionó el comentario de Scholes a Martínez después del partido, el defensor argentino dijo: “No, honestamente, él puede decir lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa".

“Y creo que, para mí, respeto las relaciones cuando quieren ayudar al club porque todos pueden hablar en la televisión, pero cuando los ves aquí cara a cara, nadie dice nada en tu cara", añadió.

Al preguntarle si los comentarios previos al partido le dieron motivación extra, Martínez dijo: “No, no, nada. No me da nada. Mi motivación es mi familia. Eso es todo".

Scholes respondió el domingo los comentarios de Martínez con una historia en Instagram: “Alguien tuvo un buen partido, estoy realmente feliz por ti. Té, sin azúcar por favor ... @lisandromartinezzz". ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP