Lions-Vikings en Netflix rompe récord de streaming de NFL con 27,5 millones de espectadores

LOS ÁNGELES (AP) — Dos de los tres partidos de la NFL del Día de Navidad establecieron récords de audiencia.

Byron Murphy Jr., esquinero de los Vikings de Minnesota, reacciona tras la victoria del equipo contra los Lions de Detroit en un juego de fútbol americano de la NFL, el jueves 25 de diciembre de 2025, en Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)
El partido de la tarde entre los Lions de Detroit y los Vikings de Minnesota en Netflix se convirtió en el juego de la NFL más transmitido en la historia de Estados Unidos, y el partido nocturno entre los Broncos de Denver y los Chiefs de Kansas City estableció un récord para Amazon Prime Video.

La victoria de los Vikings por 23-10 sobre los Lions promedió 27,5 millones de espectadores en Estados Unidos, según Nielsen. La audiencia alcanzó un pico de más de 30 millones. Esto supera el promedio de 27,2 millones del juego de Navidad del año pasado en Netflix entre los Ravens de Baltimore y los Texans de Houston, que también fue en el horario de la tarde.

La victoria de los Broncos por 20-13 sobre los Chiefs tuvo un promedio de 21,06 millones en Prime Video, rompiendo la marca de 19,39 millones de la cadena para el juego de "Thursday Night Football" más visto en las cuatro temporadas que ha tenido el paquete. La audiencia alcanzó un pico de 22,9 millones durante el segundo cuarto.

El primer partido entre los Cowboys de Dallas y los Commanders de Washington promedió 19,9 millones. La victoria de los Cowboys por 30-23 fue notablemente inferior a los 25,8 millones que sintonizaron el partido de la tarde del año pasado entre los Chiefs de Kansas City y los Steelers de Pittsburgh.

Las cifras de los tres partidos también incluyen la visualización en el mercado local en estaciones de transmisión y la visualización en NFL+ a través de dispositivos móviles o web.

Netflix y Nielsen informaron que la Fiesta de Medio Tiempo de Snoop —que tuvo lugar durante el medio tiempo del partido Lions-Vikings— promedió 29 millones.

Los dos partidos de Navidad en Netflix se transmitieron a nivel mundial, con espectadores de más de 200 países y territorios viendo al menos uno de los partidos. El partido Cowboys-Commanders tuvo un promedio global de 22,4 millones, mientras que Lions-Vikings tuvo 30,5 millones.

Netflix agregó que su “NFL Christmas Gameday” generó más de 632 millones de impresiones sociales a nivel mundial, con el espectáculo de medio tiempo de Snoop Dogg obteniendo más de 100 millones de impresiones. Snoop fue la tendencia número uno en redes sociales en Estados Unidos junto con Andrea Bocelli, Lainey Wilson y Duck Hodges.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

