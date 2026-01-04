Lions vencen 19-16 a los Bears rumbo a playoffs con gol de campo de 42 yardas de Bates

Compartir en:









David Montgomery (5), running back de los Lions de Detroit, se escapa de Tremaine Edmunds (49), linebacker de los Bears de Chicago, durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 4 de enero de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los Bears (11-6) llegan con tropiezos a los playoffs con dos derrotas consecutivas, aunque aseguraron el puesto número dos en la NFC con la victoria de Washington sobre Filadelfia. Chicago recibirá a Green Bay en un juego de comodines la próxima semana y tendría ventaja de local en la ronda divisional si vence a los Packers.

Caleb Williams estableció el récord de pases en una sola temporada de la franquicia y lanzó dos envíos de touchdown en el último cuarto mientras los Bears borraban un déficit de 16-0.

Los Lions (9-8) terminaron una temporada decepcionante con una nota ganadora cuando Bates acertó un gol de campo de 42 yardas. Un pase de 26 yardas de Goff a Amon-Ra St. Brown ayudó a preparar el gol de campo, y Detroit salió victorioso después de perder tres seguidos.

Goff se recuperó de su peor juego de la temporada al lanzar para 331 yardas con un touchdown y una intercepción. El cuatro veces Pro Bowler completó 27 de 42 pases después de establecer máximos de temporada con dos intercepciones y tres balones sueltos e igualó uno al ser capturado cinco veces la semana pasada en Minnesota.

St. Brown tuvo 139 yardas en 11 recepciones. Gibbs corrió para 80 yardas y tuvo una recepción de touchdown. Avonte Maddox interceptó a Williams en la zona de anotación en el tercer cuarto, y los Lions cerraron una temporada que comenzó con esperanzas de Super Bowl con una nota ganadora.

Williams lanzó para 212 yardas, dándole 3.942 esta temporada para superar la marca de la franquicia de Erik Kramer de 3.838 en 1995. Chicago sigue siendo el único equipo sin un pasador de 4.000 yardas.

