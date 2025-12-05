Lions tendrán un respiro antes de buscar los playoffs contra Rams, Steelers, Vikings y Bears

Jahmyr Gibbs (0), running back de los Lions de Detroit, se lanza para conseguir un touchdown terrestre frente a los Cowboys de Dallas durante la primera mitad del partido de la NFL del jueves 4 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Detroit logró una victoria muy necesaria el jueves 44-30 sobre los Cowboys de Dallas, para tener récord de 2-1 en una serie de tres partidos en casa durante 12 días.

"Hicimos nuestro trabajo. Ahora, tenemos un pequeño respiro. Tenemos un par de días aquí para recuperar el aliento y luego nos preparamos para los Rams", afirmó el head coach de los Lions, Dan Campbell.

Los Lions (8-5) no estarían en los playoffs si comenzaran la próxima semana, pero los dos veces campeones defensores de la División Norte de la NFC tienen la oportunidad de ganarse su lugar.

No será fácil, especialmente después de que el safety elegido al Pro Bowl, Brian Branch, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo contra Dallas.

La probabilidad de que Detroit llegue a los playoffs es del 54%, según la NFL, con cuatro partidos restantes en la temporada regular.

Los golpeados Lions tendrán el fin de semana libre antes de presentarse en las instalaciones de entrenamiento del equipo el lunes para comenzar a prepararse para visitar a los Rams de Los Ángeles y al exquarterback de Detroit, Matthew Stafford, el 14 de diciembre.

Detroit jugará contra los Steelers de Pittsburgh en su último partido en casa el 21 de diciembre antes de visitar Minnesota el día de Navidad y cerrar la temporada regular en Chicago, potencialmente con todo en juego.

"Queremos estar en esta rampa ascendente para cuando lleguemos a los playoffs, donde seamos este equipo peligroso que puede enfrentarse a cualquiera. Eso es lo que quieres y estamos justo ahí", indicó el mariscal de campo de los Lions, Jared Goff.

Qué funciona

Jahmyr Gibbs tuvo 120 yardas de ofensiva y tres anotaciones en su última actuación sensacional. Se unió a los miembros del Salón de la Fama Barry Sanders, Eric Dickerson y Earl Campbell como los cuatro jugadores en la historia de la NFL con 4.500 yardas desde la línea de golpeo y 45 touchdowns durante las primeras tres temporadas de una carrera.

Necesita ayuda

Detroit no reemplazó adecuadamente al veterano guardia Kevin Zeitler cuando se fue en la agencia libre para firmar con Tennessee y eso se ha convertido en un problema evidente.

Christian Mahogany tuvo la primera oportunidad de ocupar el puesto antes de romperse la pierna el mes pasado. Contra Dallas, los Lions rotaron al jugador de 27 años Trystan Colon y al seleccionado de quinta ronda Miles Frazier en el juego y tuvieron resultados mixtos.

