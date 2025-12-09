Lionel Messi, primer ganador consecutivo del MVP de la MLS

Lionel Messi (centro) de Inter Miami sostiene el trofeo de campeón de la MLS y recibe un beso de Jorge Mas, dueño del equipo, tras la victoria ante Vancouver Whitecaps en la final, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP) AP

El astro argentino de 38 años y capitán de los flamantes campeones se convirtió en el primer MVP consecutivo en la historia de la MLS. La liga de Estados Unidos hizo el anuncio el martes, proclamando a Messi como el ganador del máximo honor individual de la liga.

Es otro logro más para Messi en lo que parece ser una lista interminable de sus laureles profesionales. Era uno ampliamente esperado, casi obvio después de una temporada regular en la que firmó 29 goles para liderar la liga, además de aportar 19 asistencias.

También se convierte en el segundo jugador que recibe el MVP en ocasiones en la historia de la liga. El otro fue Preki, el ganador del premio en 1997 y 2003. Los otros ganadores lo obtuvieron una sola vez.

“Fue fantástico durante toda la temporada, con los números y también con el compromiso”, dijo Javier Mascherano el entrenador de Inter Miami y compañero de equipo de Messi durante mucho tiempo.

Messi jugó en apenas la mitad de los partidos de la temporada regular de Inter Miami en 2024, y eso generó algunas dudas sobre si merecía ganar el premio MVP.

“Creo que es el unicornio de los unicornios”, dijo el comisionado de la MLS, Don Garber, mientras asistía a un partido de Inter Miami a principios de los playoffs de esta temporada. “Su intensidad y deseo de ganar es lo que lo hace el mejor de todos los tiempos. Hay muchos jugadores realmente competitivos, pero él tiene esta calidad especial, esta dinámica que lo tiene tan enfocado en hacer lo que necesita para ganar partidos".

Este premio se une a docenas de otros honores individuales en la carrera de Messi, incluidos ocho títulos de Balón de Oro, ocho trofeos Pichichi como máximo goleador de La Liga española y dos Balones de Oro de la Copa Mundial. También ha sido parte de la obtención de 47 trofeos para club y país, incluyendo el Mundial 2022, lo que lo convierte en el jugador más laureado en la historia del fútbol masculino.

“La realidad es que Leo despeja todas las dudas”, dijo Mascherano al finalizar la temporada regular.

Messi es el sexto jugador en la historia de la MLS en ganar el MVP y un campeonato en la misma temporada. De los cinco anteriores, únicamente el venezolano Josef Martínez de Atlanta United en 2018 ganó el MVP, un título y la Bota de Oro como el máximo goleador de la liga todo en el mismo año, otro tipo de triplete que Messi logró en 2025.

No hay nadie como él en los anales de la MLS.

Apenas cuatro jugadores en la historia de la liga —el colombiano Carlos Valderrama en 1996 y 1997, el boliviano Marco Etcheverry en 1998 y 1999, el español David Villa en 2016 y 2017, y Martínez en 2018 y 2019— pudieron ganar el premio un año y luego fueron finalistas para el MVP en la temporada siguiente.

Messi no planea irse de Miami pronto. Recientemente firmó una extensión de tres años, lo que significa que estará allí cuando Inter Miami —una franquicia que ha visto explotar su valor desde su llegada hace dos años y medio— inaugure su nuevo estadio cerca del aeropuerto internacional de Miami la próxima temporada.

“Cuando Lionel Messi eligió a la MLS marcó un punto de inflexión, no solo para Inter Miami, sino para todo nuestro deporte en América del Norte”, dijo Garber cuando se anunció el contrato. “Desde entonces, hemos sido testigos de algo verdaderamente histórico: el mejor jugador de todos los tiempos trayendo atención global a nuestra liga. Estamos encantados de que Leo haya elegido quedarse y continuar su carrera con Inter Miami".

El fenómeno de tener un MVP consecutivo ha ocurrido en cada una de las otras grandes ligas deportivas profesionales de Estados Unidos en el pasado muchas veces, con la instancia más reciente de cada una ocurriendo bastante recientemente.

En el béisbol de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles Dodgers y Aaron Judge de los Yankees de Nueva York han ganado los premios MVP de la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente, en cada una de las últimas dos temporadas; Ohtani también ganó el premio MVP de la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles en 2023.

A’ja Wilson de Las Vegas Aces ha ganado el premio MVP de la WNBA en cada uno de los últimos dos años. Nikola Jokic de Denver fue el jugador más reciente de la NBA en ganar el MVP consecutivamente, haciéndolo en 2021 y 2022. Aaron Rodgers, entonces de Green Bay, ganó dos premios MVP consecutivos de la NFL en 2020 y 2021, y Alex Ovechkin de Washington ganó el Trofeo Hart de la NHL en 2008 y 2009.

Pero nunca en la MLS, hasta ahora.

