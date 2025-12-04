Lionel Messi busca otro trofeo: Inter Miami enfrenta a Vancouver en la final de la MLS

Messi e Inter Miami se enfrentarán a Thomas Müller —uno de sus rivales de toda la vida— y a los Vancouver Whitecaps por el campeonato de la liga de Estados Unidos. Se trata de la primera final para ambos clubes, así que la MLS tendrá un campeón inédito.

“Sabemos que va a ser un partido muy duro y el agregado de que Müller haya llegado a ese equipo le da mucha más jerarquía al juego”, manifestó Messi en declaraciones distribuidas por Inter Miami el jueves.

Pero para Messi, es el fin de un par de eras. Será el último partido en el actual feudo de las Garzas, ya que el club se mudará a un estadio aún en construcción cerca del aeropuerto internacional de Miami la próxima temporada. Y salvo algunos cambios de opinión serios, será la última vez que juegue junto a Jordi Alba y Sergio Busquets sus compañeros de toda la vida, y que se retirarán después del sábado. También sería su último acto con Luis Suárez.

“Muy agradecido de la carrera que he tenido, de los equipos en los que he estado y todo lo que he aprendido y disfrutado. Ha sido un privilegio", dijo Alba. "Es una semana con muchas emociones, sabiendo que va a ser mi último partido. Se vive de diferente manera, pero con la decisión firme, que es terminar mi carrera en el mejor escenario posible, una final, y ojalá que salga del lado nuestro”.

No es que Messi necesite esta victoria para su legado. El astro argentino tiene una colección insuperable de 46 títulos para club y país en todo el mundo, para ser el futbolista más ganador de la historia. Es ampliamente considerado el mejor jugador de todos los tiempos y el resultado del sábado no ayudará ni perjudicará esa reputación.

Lo mismo ocurre con Müller, el alemán que estuvo en el bando ganador de una final de la Copa del Mundo —la de Brasil 2014— en la que jugó contra Messi (y Javier Mascherano, ahora el técnico de Inter Miami).

“Es muy lindo que él haya venido a jugar a la liga de Estados Unidos con la repercusión que eso tiene para Vancouver y que se pueda dar esta final, volver a enfrentarnos", afirmó Messi. “Ya hemos enfrentado a Vancouver y sabemos la clase de equipo que es".

Dicho esto, el sábado traerá al menos un hecho sin precedentes: si Vancouver gana, Müller será el primer jugador en ganar un Mundial y el campeonato de la MLS . Si Inter Miami gana, Messi, Rodrigo De Paul y Busquets se convertirán en el primer trío en decir que fueron tanto campeones del Mundial como de la MLS.

"Vamos a tener cuatro campeones del Mundial en la cancha", dijo Mascherano. “Creo que es muy, muy interesante para la liga”.

Se preguntó a Müller, con más de 30 trofeos ganados para su club y país, cómo valora el título de la MLS en su lista.

"En este momento, la clasifico como número 1", dijo Muller. "Porque es la única final de la que estamos hablando. Es inminente. En este momento, para mí, esta final del sábado es lo más importante en mi vida".

Luego hizo una pausa.

"Es una buena frase, ¿eh?" preguntó, riéndose de su broma.

Pero claramente, el trono de la MLS es algo que ambos equipos desean con ansias. Para Inter Miami, es una oportunidad de demostrar que traer al cuarteto del Barcelona —Messi, Alba, Suárez y Busquets— valió la pena. Para Vancouver, que venció a Inter Miami dos veces esta temporada en la Liga de Campeones de la CONCACAF, es una oportunidad de ganar un trofeo y vencer a Messi para lograrlo.

"Obviamente, fueron mucho mejores que nosotros en abril", señaló Mascherano. "Pero la situación no es la misma. Llegamos a esta final con confianza, con algunos jugadores diferentes. Y sabemos que tienen un equipo muy, muy bueno".

Últimamente...

Inter Miami ha ganado 10 de sus últimos 13 partidos, con dos derrotas y un empate. Las Garzas han sido particularmente dominantes en tres duelos de vida o muerte durante estos playoffs de la MLS, ganando esos compromisos por un marcador combinado de 13-1.

En tanto, Vancouver ha salido victorioso en siete de sus últimos 13 partidos, con una derrota y cinco empates. Ha encajado un total de 17 goles en sus últimos 17 partidos contra oponentes de la MLS.

Ventaja de local

El equipo que juega de local ha ganado 11 de las últimas 14 finales. De las tres que perdieron en ese escenario, dos se definieron en penales.

Vancouver derrotó a domicilio a Inter Miami en abril en las semifinales de la CONCACAF. Inter Miami ha perdido apenas dos de 20 partidos en todas las competiciones en casa desde entonces.

"Hemos estado listos para esto toda la temporada", dijo el mediocampista de Vancouver Sebastian Berhalter. "La presión, viene con ello. Es un privilegio y es divertido y creo que nuestros muchachos van a aprovecharlo y disfrutarlo. Equipo local, equipo visitante, no creo que importe".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP