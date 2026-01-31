americateve

Lindsey Vonn se ausenta de última carrera antes de los Juegos pero sigue en camino tras accidente

Lindsey Vonn no participará en la carrera de super-G de la Copa del Mundo el sábado después de sufrir una caída y lesionarse la rodilla izquierda un día antes, pero sigue en camino para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, según informó su entrenador a The Associated Press.

Lindsey Vonn, de Estados Unidos, es asistida en la meta tras sufrir un accidente durante un descenso de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino en Crans Montana, Suiza, el viernes 30 de enero de 2026. (Alessandro Della Valle/Keystone vía AP)
"No, no está compitiendo hoy, pero se está preparando para Cortina como de costumbre", afirmó Chris Knight, entrenador personal de Vonn, en un mensaje de texto a la AP.

Vonn luego publicó en Instagram: "Desafortunadamente, no podré competir hoy", añadiendo, "Gracias por todo el amor y apoyo que he recibido. Significa el mundo para mí.

"Estoy haciendo lo mejor que puedo ahora mismo…", concluyó Vonn con emojis de manos rezando y dedos cruzados.

Vonn se cayó en una carrera de descenso en Crans-Montana, Suiza, el viernes y terminó en las redes de seguridad. Después de esquiar hasta el final del recorrido, fue trasladada en helicóptero para recibir atención médica.

Todavía no estaba claro cuál era su lesión.

"Me caí hoy en la carrera de descenso en Suiza y me lesioné la rodilla izquierda. Estoy discutiendo la situación con mis médicos y equipo y continuaré sometiéndome a más exámenes", escribió Vonn en Instagram el viernes.

Vonn, una estadounidense de 41 años, se espera que sea una de las mayores estrellas de los Juegos de Invierno, que comienzan el próximo viernes. Su primera carrera será dos días después en el descenso femenino.

El super-G del sábado estaba programado para ser su última carrera antes de los Juegos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

