Lindsey Vonn regresa a EEUU tras accidente en descenso olímpico

La estadounidense Lindsey Vonn es evacuada en helicóptero después de que se accidentara durante una carrera de descenso de esquí alpino femenino, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin) AP

“No me he puesto de pie en más de una semana. He estado inmóvil en una cama de hospital desde mi carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, estar de vuelta en mi tierra se siente increíble”, junto con un emoji de la bandera estadounidense", publicó Vonn en X.

“Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme tan bien”, añadió.

Vonn, de 41 años, sufrió una compleja fractura de tibia que ya ha sido operada varias veces desde su accidente del 8 de febrero. Ha manifestado que necesitará ser operada en Estados Unidos.

Nueve días antes de su caída en Cortina d'Ampezzo, Vonn se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en otro accidente previo a los Juegos de Invierno, en Suiza. Incluso antes de eso, todas las miradas estaban puestas en ella como la historia inspiradora de cara a los Juegos Olímpicos por su regreso, tras casi seis años de retiro.

___

FUENTE: AP