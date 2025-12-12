Lindsey Vonn gana el descenso de la Copa del Mundo a los 41 años al iniciar su temporada olímpica

Lindsey Vonn compite en el descenso femenino de la Copa del Mundo, el viernes 12 de diciembre de 2025, en St. Moritz, Suiza. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP) AP

Lindsey Vonn logró el viernes una impresionante victoria en una carrera de descenso de la Copa del Mundo en St. Moritz. su primer triunfo en casi ocho años, y el primero en su regreso con implantes de titanio en su rodilla derecha tras un retiro de cinco años.

La esquiadora estadounidense tomó la delantera con una asombrosa ventaja de 1,16 segundos sobre la austriaca Mirjam Puchner. Aún más sorprendente fue que Vonn iba 0,61 segundos detrás después de los dos primeros puntos de control de tiempo en la estación suiza.

La ventaja de Vonn se redujo luego a 0,98 segundos, aún un margen considerable en descenso, cuando la poco conocida austriaca Magdalena Egger tomó el segundo lugar de Puchner.

“Fue un día increíble, no podría estar más feliz, bastante emotivo", dijo Vonn a la emisora suiza RTS. "Me sentí bien este verano, pero no estaba segura de qué tan rápida era. Supongo que ahora sé qué tan rápida soy”.

Poco después, Vonn derramó lágrimas en el podio en el área de llegada cuando sonó el himno nacional de Estados Unidos.

Fue un comienzo perfecto para su temporada olímpica al obtener una primera victoria desde un descenso en marzo de 2018 en Are, Suecia.

El excelente debut de Vonn trabajando con su nuevo entrenador Aksel Lund Svindal, leyenda del descenso masculino que ganó el título olímpico de Pyeongchang 2018, sugiere que la alianza está dando frutos.

Su carrera del viernes pareció rutinaria cuando redujo décimas de segundo al tiempo de Puchner en la mitad superior del soleado recorrido de Corviglia, donde la meta está a una altitud superior a los 2.000 metros (6.500 pies).

Vonn fue luego más rápida que cualquiera en los siguientes puntos de control de velocidad, alcanzando los 119 km/h (74 mph), y registró los tiempos parciales más rápidos en la mitad inferior.

Esquió al cruzar la meta y chocó contra la barrera de seguridad inflable, se tumbó en la nieve y levantó los brazos al ver su tiempo.

Vonn se levantó, golpeó el aire con su puño derecho y gritó de alegría antes de llevar sus manos a su mejilla izquierda al estilo del gesto "Buenas noches" de Steph Curry.

La campeona olímpica de 2010 tiene como objetivo otra medalla de oro en los Juegos de Invierno de Milán Cortina en febrero. El esquí alpino femenino se llevará a cabo en el histórico recorrido de Cortina d'Ampezzo en los Dolomitas, que Vonn ha dominado en su carrera con 12 victorias la Copa del Mundo.

“Obviamente mi objetivo es Cortina, pero si así es como empezamos, creo que estoy en un buen lugar”, dijo Vonn, quien será la favorita para otra victoria en descenso el sábado en St. Moritz.

44 victorias a lo largo de 24 años

La carrera del viernes fue la 125ª salida de Vonn en descenso de la Copa del Mundo en su ilustre carrera, 24 años después de la primera en Lake Louise, Canadá.

Ahora ha ganado un récord de 44 de ellas, incluyendo en St. Moritz en 2012, y tiene 83 victorias en carreras en todas las disciplinas de la Copa del Mundo.

Su victoria anterior en Are llegó semanas después de que Vonn obtuviera el bronce en descenso en los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018 en Corea del Sur, ganados por Sofia Goggia, quien quedó en cuarto lugar el viernes. Esa fue la cuarta y última experiencia olímpica de Vonn.

También ganó el oro en descenso en los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010, y en los campeonatos mundiales de 2009 en Val d’Isere, Francia.

