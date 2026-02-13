Lindsey Vonn espera volver a casa tras otra cirugía luego de una caída en el descenso olímpico

Vista general del Hospital Ca' Foncello en Treviso, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026, donde la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se encuentra hospitalizada tras sufrir una caída durante la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP) AP

Vonn publicó un mensaje en video en Instagram el viernes tras su espantosa caída en la carrera de descenso olímpico en los Juegos de Milán-Cortina.

“Hola a todos, solo quería darles una pequeña actualización y decirles muchísimas gracias a todos los que me han estado enviando flores y cartas”, comentó Vonn, y agregó que también ha recibido peluches, incluido un cojín con forma de tiburón sobre el que apoyaba la cabeza en el video. “Ha sido algo increíble y de verdad me ha ayudado mucho.

“Han sido unos días bastante duros aquí en el hospital. Por fin empiezo a sentirme más como yo misma. Me queda un camino muy, muy largo. Mañana me harán otra cirugía y ojalá salga bien, y entonces podré, potencialmente, irme y volver a casa, momento en el que necesitaré otra cirugía. Todavía no sé exactamente qué implicará eso hasta que me hagan mejores estudios de imagen, pero es más o menos en el punto en el que estoy ahora mismo”.

“Y sí, eso es un moretón debajo de mi ojo”, añadió Vonn en un mensaje escrito en su publicación. “¡Pero ya casi se va!”

Vonn, de 41 años, se cayó 13 segundos después de iniciar su recorrido durante la carrera del domingo y fue evacuada del trazado en helicóptero. La destacada esquiadora estadounidense dijo a última hora del lunes que había sufrido una “fractura compleja de tibia que actualmente está estable, pero que requerirá múltiples cirugías para repararse adecuadamente”.

El miércoles señaló que se había sometido a una tercera cirugía “exitosa”.

Nueve días antes de la caída del domingo, Vonn se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda en otro accidente. Incluso antes de eso, todas las miradas estaban puestas en ella como la historia inspiradora de cara a los Juegos Olímpicos por su regreso tras casi seis años de retiro.

En su publicación más reciente, Vonn dijo que está “muy inmóvil, pero tengo a muchos amigos y familiares que han venido a visitarme”.

“Me siento muy afortunada de tener a tanta gente a mi alrededor que de verdad me ha ayudado a superar esto, así que solo quería darles las gracias y vamos, equipo de Estados Unidos”, expresó Vonn. “Es genial verlo y de verdad me ha levantado el ánimo. Buen trabajo, equipo, y sigan arrasando. Me comunicaré con ustedes cuando pueda”.

___

AP Olympics: https://apnews.com/hub/milan-cortina-2026-winter-olympics

FUENTE: AP