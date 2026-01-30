americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lindsey Vonn es evacuada tras accidente en su último descenso antes de los Juegos de Milán-Cortina

CRANS-MONTANA, Suiza (AP) — Lindsey Vonn se estrelló el viernes en su última carrera de descenso antes de los Juegos Olímpicos de Invierno y fue evacuada en helicóptero del recorrido para someterse a controles médicos, algo preocupante para la estrella del esquí de 41 años justo una semana antes de los Juegos de Milán-Cortina.

Lindsey Vonn gesticula al llegar a la meta tras sufrir una caída en el descenso femenino de la Copa del Mundo de esquí alpino, el viernes 30 de enero de 2026, en Crans Montana. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)
Lindsey Vonn gesticula al llegar a la meta tras sufrir una caída en el descenso femenino de la Copa del Mundo de esquí alpino, el viernes 30 de enero de 2026, en Crans Montana. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP) AP

Vonn, la tercera esquiadora en estrellarse en la carrera de la Copa del Mundo en Crans-Montana, perdió el control al aterrizar un salto y terminó enredada en las redes de seguridad en la parte superior del recorrido.

La estadounidense se levantó después de recibir atención médica durante unos cinco minutos, aparentemente con dolor y usando sus bastones para estabilizarse. Vonn luego esquió lentamente hasta la línea de meta, deteniéndose un par de veces en el camino y sujetándose la rodilla izquierda.

La carrera, que se llevó a cabo en condiciones difíciles con baja visibilidad, fue cancelada después del accidente de Vonn.

No estaba claro de inmediato cómo el accidente afectaría a Vonn en la antesala de los Juegos de Invierno.

Vonn, una de las mayores estrellas de los Juegos, cojeó hacia una tienda para recibir atención médica antes de ser evacuada en helicóptero, colgando de un cable de izado con dos personas atendiéndola.

El equipo de esquí de Estados Unidos dijo en las redes sociales que estaba siendo examinada.

Antes de entrar en la tienda, Vonn tenía una expresión ansiosa en su rostro y cerró los ojos durante un largo abrazo con su compañera de equipo Jacqueline Wiles, quien lideraba la carrera cuando fue cancelada.

“Sé que se lastimó la rodilla, hablé con ella. No sé si es realmente grave y si se perderá los Juegos Olímpicos. Esperemos lo que digan los médicos", dijo Urs Lehmann, CEO de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard.

Vonn hizo un regreso impresionante la temporada pasada a los 40 años después de casi seis años alejada de las competencias de esquí. Esquiando con un implante parcial de titanio en su rodilla derecha, ha sido la líder en descenso del circuito esta temporada con dos victorias y otros tres podios en las cinco carreras.

Incluyendo el Super-G, Vonn había completado ocho carreras de la Copa del Mundo esta temporada y terminó en el podio en siete de ellas. Su peor resultado fue un cuarto lugar.

El accidente ocurrió exactamente una semana antes de la ceremonia de apertura de Milán-Cortina.

La primera carrera olímpica de Vonn es el descenso femenino el 8 de febrero. También planeaba competir en el Super-G y en el nuevo evento combinado por equipos en los Juegos.

El esquí femenino en los Juegos Olímpicos se llevará a cabo en Cortina d'Ampezzo, donde Vonn tiene el récord de 12 victorias en la Copa del Mundo.

___

El redactor deportivo Andrew Dampf contribuyó a este despacho.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter