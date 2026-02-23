americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lindsey Vonn dice que una cirugía evitó que le amputaran la pierna izquierda tras caída olímpico

VAIL, Colorado, EE.UU. (AP) — La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn reveló que estuvo a punto de perder la pierna izquierda tras un aterrador accidente en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

La estadounidense Lindsey Vonn es evacuada en helicóptero después de que se accidentara durante una carrera de descenso de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina dAmpezzo, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin)
La estadounidense Lindsey Vonn es evacuada en helicóptero después de que se accidentara durante una carrera de descenso de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin) AP

Vonn reveló en una publicación de Instagram que hizo el lunes que sus lesiones fueron mucho más allá de la compleja fractura de tibia en la pierna que se lastimó inicialmente tras rozar una puerta y salir despedida de la trayectoria apenas 13 segundos después de iniciar su descenso el 8 de febrero.

Vonn, de 41 años, explicó que el traumatismo del accidente le provocó un síndrome compartimental en la pierna. El síndrome compartimental implica una acumulación excesiva de presión dentro de un músculo, ya sea por sangrado o por hinchazón. La presión alta restringe el flujo sanguíneo y puede causar una lesión permanente si no se trata con rapidez.

“Cuando tienes tanto traumatismo en una zona del cuerpo que hay demasiada sangre y se queda atrapada, básicamente aplasta todo”, expresó Vonn.

Vonn atribuyó al doctor Tom Hackett, un cirujano ortopédico que trabaja para Vonn y para el equipo de Estados Unidos, la realización de una fasciotomía para salvarle la pierna.

“La abrió por completo (y) la dejó respirar, y me salvó”, indicó.

Vonn señaló que Hackett sólo estaba en Cortina porque ella estaba compitiendo después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda poco antes de los Juegos Olímpicos.

“Si no hubiera pasado eso, Tom no habría estado allí (y) no habría podido salvarme la pierna”, señaló.

Vonn, quien contó que ya recibió el alta del hospital, también se fracturó el tobillo derecho en el accidente.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que no tumba el régimen

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

Abatido El Mencho: cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

Abatido "El Mencho": cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a El Mencho en México

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter