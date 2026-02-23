Lindsey Vonn dice que una cirugía evitó que le amputaran la pierna izquierda tras caída olímpico

Compartir en:









La estadounidense Lindsey Vonn es evacuada en helicóptero después de que se accidentara durante una carrera de descenso de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin) AP

Vonn reveló en una publicación de Instagram que hizo el lunes que sus lesiones fueron mucho más allá de la compleja fractura de tibia en la pierna que se lastimó inicialmente tras rozar una puerta y salir despedida de la trayectoria apenas 13 segundos después de iniciar su descenso el 8 de febrero.

Vonn, de 41 años, explicó que el traumatismo del accidente le provocó un síndrome compartimental en la pierna. El síndrome compartimental implica una acumulación excesiva de presión dentro de un músculo, ya sea por sangrado o por hinchazón. La presión alta restringe el flujo sanguíneo y puede causar una lesión permanente si no se trata con rapidez.

“Cuando tienes tanto traumatismo en una zona del cuerpo que hay demasiada sangre y se queda atrapada, básicamente aplasta todo”, expresó Vonn.

Vonn atribuyó al doctor Tom Hackett, un cirujano ortopédico que trabaja para Vonn y para el equipo de Estados Unidos, la realización de una fasciotomía para salvarle la pierna.

“La abrió por completo (y) la dejó respirar, y me salvó”, indicó.

Vonn señaló que Hackett sólo estaba en Cortina porque ella estaba compitiendo después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda poco antes de los Juegos Olímpicos.

“Si no hubiera pasado eso, Tom no habría estado allí (y) no habría podido salvarme la pierna”, señaló. Vonn, quien contó que ya recibió el alta del hospital, también se fracturó el tobillo derecho en el accidente. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP