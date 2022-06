Limpian en Guatemala uno de los ríos más sucios del mundo

Boyan Slat, el director general de The Ocean Cleanup, con sede en Holanda, explicó a The Associated Press que anualmente unas 20,000 toneladas de basura pasan por el río, entre plásticos y otros materiales que contaminan el ambiente. “Lo que pretendemos es ayudar a limpiar”, explica sobre la idea de traer su proyecto a Guatemala, el cual está en su fase experimental.