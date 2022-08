Limitan en EEUU alquileres temporales en centros turísticos

“Temo que lo voy a perder todo”, manifestó. “Tengo a mi esposa enferma. No puede vivir en una carpa”.

Los alquileres temporales son cada vez más populares entre las personas que tienen una segunda casa de vacaciones, que alquilan cuando no están ocupándola. Pero también resultan una inversión atractiva para empresa de bienes raíces que esperan generar más ganancias con turistas que quieren una cocina, mayor privacidad y escaparles a los hoteles siempre iguales.

Las municipalidades, por su parte, tratan de ver cómo regulan un sector que genera 74.000 millones de dólares y que mueve sus economías, pero que también agrava la crisis de la vivienda.

En junio, el Concejo Municipal de Steamboat Springs prohibió los alquileres por períodos cortos en la mayor parte de la ciudad y fijó un impuesto del 9% para ese sector, para financiar viviendas baratas.

“No pasa un día sin que alguien me diga que tiene que mudarse” porque no puede pagar el alquiler, declaró la concejal Heather Sloop, que votó a favor de esa ordenanza. “Está destrozando nuestra comunidad”.

Una coalición que incluye a comerciantes y dueños de propiedades se opone firmemente a la medida. Robin Craigen, vicepresidenta de la coalición, llamada Steamboat Springs Community Preservation Alliance, y cofundadora de una empresa que administra propiedades, teme que el impuesto haga que Steamboat sea menos competitiva que otros centros turísticos de las Rocosas.

“Los alquileres temporales traen gente, generan ingresos para la ciudad, ¿y quieren acabar con ellos a fuerza de impuestos?”, dijo Craigen. “No tiene sentido”.

Si bien ciudades grandes como Denver y Boston tienen regulaciones muy estrictas para los alquileres temporales, centros turísticos más pequeños deben encontrar un delicado equilibrio. Necesitan acomodar a los turistas y reservar al mismo tiempo alojamientos para los residentes que trabajan en el sector turístico.

“Nadie ha encontrado la solución perfecta hasta ahora”, dijo Margaret Bowes, directora ejecutiva de la Asociación de Centros de Esquí de Colorado. “El estado de cosas (con los alquileres temporales) no es sustentable”.

Si bien Airbnb y Vrbo no difunden estadísticas, informes de la firma analítica AirDNA y de la Oficina del Censo indican que casi el 30% de las viviendas de Steamboat Springs ofrecen alquileres temporales.

Son unas 3.000 unidades sacadas del mercado para los residentes locales en una ciudad en la que el precio promedio de las propiedades subió un 68% desde principios del 2020, para llegar a 1,6 millones de dólares, según la empresa Zillow.

Airbnb y Vrbo afirman que el problema es que no se construyen suficientes viviendas.

Los alquileres temporales, según dijo la portavoz de Airbnb Mattie Zazueta en un email, “desempeñan un papel integral en el sector turístico de Colorado”.

“Generan ingresos para las economías locales y ayudan a la gente a pagar por sus casas”, acotó Expedia Group, propietaria de Vrbo, en un comunicado.

La nueva ordenanza de Steamboat Springs divide a la ciudad en tres sectores: Uno en el que los alquileres temporales están prohibidos, que abarca la mayor parte de la ciudad; otro en el que se fijan límites a la cantidad de viviendas que pueden ser alquiladas por períodos breves y uno en el que no hay restricciones, que se encuentra al pie de las montañas donde se esquía.

Jesse Bedayn es parte de la Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional sin fines de lucro que ubica periodistas en medios locales para que se ocupen de temas que no reciben mucha cobertura. Bedayn está en Twitter.

Fuente: Associated Press