Ligas Premier, Campeones suspenden partidos

“He tenido el virus un par de días y me he recuperado”, dijo Hudson-Odoi en un video en redes sociales. “Aplicando las normas de salud, me voy a aislar de todos durante una semana. Espero ver a todos próximamente y volver al campo muy pronto. Cuídense”.

UEFA dijo que suspendía los juegos de la semana próxima en todas las competencias, incluidos Bayern Munich-Chelsea y Barcelona-Napoli, ambos previstos para el miércoles.

La UEFA prevé reunirse el martes para resolver sobre el calendario del fútbol europeo y el posible aplazamiento por un año de la Copa de Europa 2020.

Se aplazaron ocho partidos de la Liga Europa previstos para el jueves próximo, así como los sorteos para los cuartos de final de las ligas de Campeones y Europa, que debían realizarse el viernes.

Horas antes, Everton dijo que uno de sus jugadores informó que tenía síntomas de COVID-19. Bournemouth dijo que el portero suplente Artur Boruc y cuatro empleados también tenían síntomas. Leicester dijo el jueves que tres jugadores estaban “levemente enfermos”.

La suspensión abarca el Campeonato de Inglaterra, dos ligas inferiores y las dos divisiones femeniles.

Tras las suspensiones de las ligas francesa, italiana y española, solo queda en actividad la Bundesliga alemana entre las cinco principales de Europa.

La Bundesliga dijo el viernes que se jugarán los partidos del fin de semana sin público y luego resolverá la suspensión el martes hasta el 2 de abril.

Quedan por llenar cuatro plazas en Euro 2020, en partidos previstos para el 26 y 31 de marzo. Parece improbable que se cumplan esas fechas.

El torneo Euro 2020 debía jugarse en 12 países, lo cual requiere el traslado de equipos, público y funcionarios de un extremo a otro del continente, algo que agravaría el riesgo de propagación del virus.