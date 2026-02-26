americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Liga Premier lanzará su propia plataforma de streaming en Singapur la próxima temporada

LONDRES (AP) — La Liga Premier lanzará una plataforma de streaming directa al consumidor, al estilo de Netflix, a partir de la próxima temporada, manifestó el jueves el director ejecutivo Richard Masters.

El esloveno Benjamin Sesko del Manchester United celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre el Manchester United y el Everton en Liverpool, Inglaterra, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/Ian Hodgson)
El esloveno Benjamin Sesko del Manchester United celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre el Manchester United y el Everton en Liverpool, Inglaterra, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/Ian Hodgson) AP

Premier League Plus se lanzará inicialmente en Singapur y, si tiene éxito, podría “replicarse en todo el mundo”.

“Es un proceso muy largo y meditado, cuidadosamente elegido. Por primera vez la Liga Premier va a tener sus propios clientes. Tendrá que ocuparse de la promoción, los precios, la tasa de cancelación, la distribución, todas esas cosas; buscamos construir un negocio", señaló Masters en la cumbre Business of Football del Financial Times en Londres.

“También buscamos aprender, para ver cómo eso podría replicarse en todo el mundo”.

La nueva plataforma podría eventualmente transformar la manera en que los aficionados consumen la liga más popular del mundo, que afirma tener una audiencia global de 1.870 millones de personas y ser vista en 189 países.

Desde hace tiempo circulaban rumores de que la liga lanzaría una plataforma “Premflix”. Hasta ahora, siempre había vendido sus derechos a emisoras independientes como Sky Sports en Inglaterra y NBC en Estados Unidos.

También está abriendo un nuevo centro de producción, Premier League Studios, en Londres.

“Lo que hacemos con Premier League Plus en Singapur tiene que ver realmente con aprender, además de construir el negocio. Si sale bien, puede replicarse. No creo que en esta etapa se deba predecir más allá de eso”, señaló Masters.

___

James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter