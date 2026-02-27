americateve

Liga Europa tendrá el cruce italiano Roma-Bologna en octavos de final

NYON, Suiza (AP) — Roma y Bologna se medirán en los octavos de final de la Liga Europa, lo que asegura dejar fuera a otro equipo de Italia tras una díficil semana para sus clubes en las copas continentales.

Evan Ndicka (derecha) y Gianluca Mancini celebra un gol de la Roma en el partido contra Cremonese en la Serie A de Italia, el 22 de febrero de 2026, en Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP)
El ganador de la serie a dos partidos, que se disputará el 12 y el 19 de marzo, enfrentará a Aston Villa o Lille, de acuerdo con el sorteo realizado el viernes.

La parte baja del cuadro también dejó los siguientes cruces de octavos de final: Stuttgart-FC Porto y Nottingham Forest-Midtjylland.

Durante la semana, el fútbol italiano sufrió las eliminaciones del Inter de Milán y la Juventus ee la Liga de Campeones ante rivales de menor prestigio. Atalanta quedó como el único representante de la Serie A en los octavos de final, instancia que cuenta con seis clubes ingleses.

Atalanta se las verá contra el Bayern Múnich.

Gian Piero Gasperini, actual técnico de la Roma, conquistó la Liga Europa hace dos años con Atalanta.

El nuevo formato de la Liga Europa, estrenado la temporada pasada —con 36 equipos en una liga de tabla única y luego un cuadro de eliminación directa—, ahora permite que equipos del mismo país se enfrenten en cualquier momento a partir de octavos de final.

Previamentre, los cruces domésticos solo eran posibles a partir de los cuartos de final.

La mitad superior del cuadro de la Liga Europa incluye a dos clubes españoles. El Celta de Vigo recibirá a Lyon en la ida y el Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini abrirá de visita al Panathinaikos griego.

El ganador de la serie entre Celta y Lyon avanzará a unos cuartos de final contra Genk o Friburgo.

Ferencvaros o Braga espera al ganador de los partidos entre Panathinaikos y Betis.

El sorteo del viernes definió el cuadro de la Liga Europa hasta la final del 20 de mayo en el estadio de Besiktas, en Estambul.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

