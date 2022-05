Líderes religiosos abogan ante Starbucks por "leche" vegana

Quienes quieren leche vegetal no deberían pagar más, afirmaron. Pidieron al director general de la empresa con sede en Seattle, Howard Schultz, y a la presidenta de la junta directiva, Mellody Hobson, suspender de inmediato el cobro adicional.

Starbucks no cobra por muchas “leches” que no son de vaca, incluidas las de soya, coco, almendra y avena, aunque sí hace un cargo adicional por bebidas personalizadas hechas en gran parte con estos substitutos, dijo a The Associated Press la vocera de la cadena Megan Adams.

No es la primera vez que el cobro adicional de Starbucks ha indignado a los consumidores. El jueves, el activista y actor James Cromwell usó pegamento en su mano para adherirla al mostrador de una franquicia de Starbucks en la ciudad de Nueva York en señal de protesta contra la práctica. Cromwell, de 81 años, usó después un cuchillo para poder despegarla. La policía informó que no se hicieron arrestos.

Fuente: Associated Press